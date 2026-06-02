16 kişiye mezar olmuştu... Avşar Otel davası, bilirkişi raporu gelmediği için ertelendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Avşar Otel'in yıkılması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDİĞİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

İkisi firari toplam 13 sanığın yargılandığı Avşar Otel davasının duruşması, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan sanık avukatları, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, yurt dışında bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Barbaros Avşar ile Hasan Hüseyin Avşar'ın yakalama kararının infazının ve bilirkişi raporunun gelmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin yıkılmasına ilişkin otel işletmecileri Barbaros Avşar, Osman Avşar ve Hasan Hüseyin Avşar, fenni mesul/şantiye şefi Halime Erdemir, otelin teras katındaki çelik çatı projesini çizen Mahmut Ensari Yaşaroğlu, dönemin İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi Mehmet Karadeniz, dönemin Malatya Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Özbey, imar işleri müdürleri Mustafa Bingöl ve Hamit Güneş, imar müdürü Yaşar Köksal ile belediyede görevli inşaat mühendisleri Mustafa Hakan Büker, Alper Yiğit ve Ahmet Özer hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları talebiyle dava açmıştı.