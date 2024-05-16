16 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 16.05.2024 - 09:53

BOLU ilinde 16 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SARICALAR mahallelerinde SARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, SARICALAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALICA, ÇAPAR, DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR, DAĞŞEYHLERİ, GÜNEYÇALICA, KABALAR, KARAALİLER, MANTARLAR, N KENDISI, SARILAR, TEKİRLER, TURGUTLAR, YAHYALAR mahallelerinde AKSAKLAR TUTGUT MAH, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, CEYLANLI KÖY YOLU, CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇALICA MAHALLESI YOLU, ÇAPAR KÖY YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU, DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAGSEYHLERI KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU, DAĞHACILAR YOLU, DAĞŞEYHLER KÖYÜ YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ, GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU, KABALAR MAHALLE YOLU, KARAALİLER KÖYÜ MANTARLAR MAH, KARAALİLER KÖYÜ YOLU, SARILAR KÖYÜ YOLU, TEKİRLER KÖYÜ YOLU, YAHYALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, ASAGI KARSI, ASIKOGLU, AŞAĞI, ÇIRAKLAR, ÇUBUK, GEBESOGLU, GEBEŞOĞLU, KAHYAOĞLU, KARSI, KOCAOĞLU, MERKEZ, ÖMER SİPAHİ, YÖRÜKLER, YUKARI mahallelerinde AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, AKÖREN KÖYÜ KAHYAOĞLU MAHALLES, ASAGI KARSI MAHALLE YOLU, ASIKOGLU MAHALLE YOLU, BÖLÜKÖREN KÖYÜ YOLU, ÇIRAKLAR MAH. YOLU, ÇIRAKLAR MAHALLE YOLU, ÇUBUK ASAGI MAHALLE YOLU, ÇUBUK KÖY YOLU, ÇUBUK KÖYÜ AŞAĞI MAH, ÇUBUK KÖYÜ YOLU, GEBESOGLU MAHALLE YOLU, HACI AHMETLER CD., KARSI MAHALLE YOLU, KIYASLAR KÖY YOLU, KIYASLAR KÖYÜ GEBEŞOĞLU MAH, KIYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KIYASLAR KÖYÜ YOLU, KIYASLAR MERKEZ KÖY YOLU, YÖRÜKLER, YÖRÜKLER KÖY YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, EKİNCİK, MURATLAR, SARPINCIK mahallelerinde ASAGI MAHALLE YOLU, MURATLAR MAHALLE YOLU, SARPINCIK KÖYÜ EKİNCİK MAH., SARPINCIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA) mahallelerinde ASAGI OVA MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALPAGUT, ALPAĞUT, YAŞAMKENT mahallelerinde 2 CD., 232 SK., 234 SK., 234. Sok., 235 SK., 236 SK., 237 SK., 238 SK., 3 CD., ADA 103 SK., ADA 102 SK., DR.AYKUT BARKA, YAŞAMKENT 103. ADA İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASAMKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde ADA 14 SK., ADA 24 SK., ADA 28 SK., ADA 29 SK., ADA.13, ADA.13 SK., KORAY AYDIN BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFATLAR, AĞAÇCILAR, ALPAĞUT, SAĞLIK, YASAMKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde 220 SK., 290 SK., 293 SK., 294 SK., 295 SK., 296 SK., 297 SK., 298. SK., ADA 101, ADA 101 SK., AKTİF SK., DR. AYKUT BARKA BULVARI SK., DR.AYKUT BARKA BULVAR, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, İZZETBAYSAL DEVLET HASTANESİ SK., YAZIKÖY AFATLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAGÖZLER, ÇAYIRKÖY, DOĞANCI, HASAN, IGDIR, IĞDIR, KUZFINDIK, KÜÇÜKBERK, MERKEZ, PELITÇIK YAYLASI, SAÇÇILAR, SEYIT, SEYİT, SULTANBEY, SÜMER mahallelerinde 1. SK., 12 KASIM EVLERI, 12 KASIM EVLERİ SK., 1SK, 2, 2 ÇIKMAZ SK., 2 SK., 2. CAMİ SK., 2. SK., 2.SK., 3. SK., 3.ÇIKMAZ SK., 517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 543 SK., 544 SK., 546 sok, 6, 6. CD., AFSAR, AFSAR SK., AFŞAR SK., AKINCI SK., ALAGÖZLER MAHALLE YOLU, ANA SK., ASAGI MAHALLE 2., AYDINLIK SK., BOLU BİLECİK YOLU, CAMİ-1. SK., ÇAYIRKÖY KÖYÜ YOLU, ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD., ÇIKMAZ-1. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEĞİRMEN SK., DERE-2., DERE-2. SK., DERYA 1. SK., DOĞANCI-3., DOĞANCI-3. SK., EMIROGLU, EMİROĞLU, EMİROĞLU SK., HİLAL-1. SK., HUZUR-1. SK., IGDIR MAHALLE YOLU, İNCE KÖPRÜ SK., KANAL SK., KAPLICA CD., KARACA SOK, KARAKİRAZ SK., KÖPRÜCÜLER - ÇAYIRKÖY YOLU, KÖPRÜCÜLER YOLU, KUZFINDIK KÖYÜ YOLU, KUZFINDIK MERKEZ KÖY YOLU, MUDURNU CD., MUDURNU YOLU, MUDURNU YOLU SOK, MURAT CANBAŞ CD., OKUL 4. SK., OKUL-2., OKUL-2. SK., OKUL-4. SK., PELITÇIK YAYLA YOLU, SAÇCILAR KÖYÜ YOLU, SAÇCILAR MAH KÖY YOLU, SAÇÇILAR KÖY YOLU, SEKA, SEKA SK., SULTANBEY-1., SULTANBEY-1. SK., TOPARDIÇ KÖYÜ YOLU, YAŞAR ÇELİK SK., YENI-1., YENİ-1., YENİ-1. SK., YENİMAHALLE - AŞAĞIKARAKÖY YOL, YILMAZ-1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMİ, DAĞKENT, KARAKÖY, KASAPLAR mahallelerinde 1.SK., 15 TEMMUZ DEMOKRASİ BULVAR, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ., 6. ADA, AHMET BAYSAL BLV., ASAGI MAHALLE 1., ASAGI MAHALLE 3., Aşağı mah 1. sok, AŞAĞI MAH 6.SOK, AŞAĞI MAHALLE SK., AŞAĞI. SK., AŞAĞIKARAKÖY - GÖLKÖY YOLU, AYDINLIK SK., E.5 CD., E-5, GÜÇÜKDERE SK., KARAKÖY 1.Sokak., KARAKÖY-1., KARAKÖY-1. SK., KARAKÖY-2 CD., KARAKÖY-3., KARAKÖY-HASTANE CD., PAMUKÇULAR SK., POLIKÖY EVLERI, POLİKÖY EVLERİ SK., YUKARI KARAKÖY, YUKARI KARAKÖY 2., YUKARI MAH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KONAKLAR, TEPECIK, TEPECİK mahallelerinde ÇETİKÖREN KÖYÜ, ÇETİKÖREN KÖYÜ YOLU, KONAKLAR MAHALLE YOLU, TEPECIK MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU KIBRISCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KIBRISCIK ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, BAKIRLI, HACCAGIZ, HOÇAS YAYLA, KALINCAK, KALINCAK YAYLA, MUSASOFULAR YAYLA, ORTA YAYLA, YAYLA, YUKARI YAYLA mahallelerinde ALABARDA TEPEKÖYÜ YAYLASI, ALPAGUT YUKARI YAYLA YOLU, AYMAN YAYLASI, BAKIRLI YAYLASI, BAKIRLI KÖYÜ YAYLASI, BAKIRLI ORTA YAYLA YOLU, BAKIRLI YAYLA YOLU, BAKIRLI YOLU, BAŞALAN YAYLASI, BOLU KIBRISCIK YOLU, GERENEZÜ YAYLASI YOLU, GERENÖZÜ KÖYÜ YAYLASI, GÖKHALİLLER KÖYÜ YAYLASI, HACCAGIZ YAYLA YOLU, HOCAŞ YAYLASI, HOÇAS YAYLA YOLU, KALINCAK YAYLA YOLU, KARTALKAYA YOLU, KAŞ YAYLASI, KAŞBIYIKLAR YAYLASI, MUSASOFULAR YAYLA YOLU, MUSASOFULAR YAYLASI, TEPE KALINCAK YAYLA YOLU, TEPEKÖY YAYLASI, YUVA YAYLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.