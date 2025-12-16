Yenimahalle 7. Tiyatro Festivali 'Şakşakçılar' ile başladı

Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Tiyatro Festivali bu yıl 7’nci kez tiyatroseverlerle buluştu. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Tiyatro Salonu’nda düzenlenen festival, Fransız yazar Fred Radix’nin kaleme aldığı “Şakşakçılar” adlı oyunla başladı. Yoğun ilgi gören gösterimi, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yurttaşlarla birlikte izledi.

Çağlar Çorumlu’nun yönettiği ve başrolünde yer aldığı oyunda, Erkan Baylav ve Albina Özden de sahne aldı. Tek perde olarak sahnelenen müzikli komedi, 1895 yılında Paris tiyatrolarında seyirciler arasına karışarak doğru anda alkışlatmakla görevli “şakşakçıların” tiyatro dünyasındaki etkisini mizahi bir dille izleyiciye aktardı.

Gösterim sonrası oyunculara çiçek takdim eden Belediye Başkanı Fethi Yaşar, tiyatronun toplumların gelişiminde vazgeçilmez bir sanat dalı olduğuna dikkat çekti. Yaşar, “Sanat ve kültür insanların bir araya gelmesini, düşünmesini ve sorgulamasını sağlar. Yerel yönetimlerin görevi de kentte yaşayanların ruhunu beslemektir. Yenimahalle’de bu bilinçle çalışıyoruz” dedi. İlçeye yıllar içinde yeni tiyatro salonları kazandırdıklarını hatırlatan Yaşar, tüm kısıtlı imkânlara rağmen sanata destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Üç ay sürecek festival kapsamında ocak, şubat ve mart ayları boyunca 15 farklı oyun sahnelenecek. Festival programında “Cimri”, “Bir Baba Hamlet”, “Kadınlık Bizde Kalsın”, “Adile Naşit” gibi birçok yapım yer alıyor. Yenimahalle Belediyesi Tiyatro Festivali, mart ayı sonunda “Adile Naşit” oyunu ile sona erecek.