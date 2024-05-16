16 Mayıs KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:53

Güncelleme: 16.05.2024 - 09:53

KOCAELİ ilinde 16 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHAN mahallelerinde KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRCAALI, ÇAKIRCAALİ mahallelerinde İZMİT KANDIRA YOLU SK, MANTARCILAR MEVKII, MANTARCILAR MEVKİİ, MANTARCILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖMERLI, ÖMERLİ, SELIMKÖY mahallelerinde ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKESE, GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AKÇAOVA-AĞVA YOLU SK, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ESKI KANDIRA, ESKİ KANDIRA CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., NURCAN SK., ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PINAR SK., TEKKESINLER MEVKII, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT, UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICAALI, SARICAALİ mahallelerinde ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde AŞAĞIPINAR SK., KULFALLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: , BULDUK, TERZİLER mahallelerinde ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARANLAR MEVKII, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULFALLI mahallelerinde ERENLER, PAŞALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN mahallelerinde ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, ÇAVUSLU, GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYZADE SK., BULDUK MERKEZ MEVKII, DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGANCILAR MEVKII, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KOÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, SENTEPE MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE mahallelerinde 4623., HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ, HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, LÜTFİYE, SELIMIYE, SELİMİYE, SENAİYE, SIRINKÖY, SOFULAR, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 1 MART CD., 4210. SK., 4331. SK., 4332. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4356. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4409. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4421. SK., 4422., 4422. SK., 4432. SK., 678. SK., 874., 874. SK., 875., 875. SK., ALT MEVKİİ KÜME EVL, ALT MEVKİİ KÜME EVLER, BAGDAT, BAĞDAT CD., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEŞKARDEŞLER CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., ÇİFTE SELVİ SK., DAVUL KÖPRÜ MEVKII, DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KÖY GIRISI MEVKII, KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., LÜTFIYE ASAGI MEVKII, LÜTFIYE YUKARI MEVKII, LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK, PARK CD., SELIMIYE ASAGI MEVKII, SELIMIYE KARSI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SELVI, SELVİ SK., SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SOFULAR MERKEZ MEVKII, SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZAFER, ZAFER CD., ZORLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ATATÜRK, CUMHURİYET, KÖRFEZ, YUKARI mahallelerinde 101., 101. CD., 107. CD., 108., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113., 2113. SK., 2115. SK., 3029. SK., 3033. SK., 3035. SK., 3042., 3145., 3145. SK., CİVAN SK., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DUYGU, EROL ÖZÜDOGRU, ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE SK., FUNDA, FUNDA SK., GÖKTÜRK SK., IPEK, İPEK SK., KONCA CD., MANDIRA CD., MARTI SK., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., NECİP FAZIL CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., YALI YOLU CD., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 523., 523. SK., 523/1., 523/1. SK., 523/2. SK., 526., 526. SK., 526/1., 526/1. SK., 527., 527. SK., BAHARDERE, SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 2424. SK., 3020. SK., 3301., 3304., 3313., 3315., 3318., 3327., 3344., 3354., 3363., 3402, 3408., 3408. SK., 3410., 3420., 3422, 3422., 3425., 3427., 3442. SK., 3446., 3806., 3810, 3811., 3817., 3830, 3840., 3841, 3852. SK., 3853., 3854., 4002., 4002. SK, 4010., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4301. SK., 4305., 431, 4320, 4321., 4321. SK, 4330., 4333., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4337., 4429., 4440, AHMET AĞA SK., ANKARA, AYAR SK., AYAZ SK., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRLAR SK., DEFNE SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DOĞA SK., DÜBEKTAŞ SK., ELİF SK., ESKİ İSTANBUL, FATİH CD., FETİH SK., GARİPLER SK., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., HİLAL SK., İSTANBUL CD., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURİYET CD., KARANFİL SK., KARDELEN SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KAYACIK SK., KORUCU SK., KOVALI SK., KÖRFEZ SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., LOKMAN SK., MADEN, MANOLYA SK., MEVLANA CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ CD., MUDARLI ISTIKLAL, NERGİZ SK., ORTANCA SK., PALMİYE SK., SADETTİN SK., SANAYİ. SK, SANCAK, SANCAK CD., SARI SK., SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., SÜMBÜL SK., ŞANTİYE SK, ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TAVŞANLI YOLU CD., ULUDERE CD., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YASEMİN SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YILDIZ SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 12:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, ORGANIZE, OVACIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 1, 269, 3317., 3340., 3341., 3341. SK., 3343., 3344, 3360. SK., 3361., 3401., 3404., 3411. SK., 3413., 3418., 3419., 3428., 3431., 3442, 3442., 3804., 3812., 3813., 3814., 3816., 3820., 3820. SK., 3821., 3850., 3852., 4004, 4004., 4004. SK., 4010. SK, 4011., 4043. SK., 4301, 4301., 4303., 4304., 4308., 4330, 4330. SK., 4434., 4436, 4438, 4450, 4450., AĞIL KORUSU SK., AKASYA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ATATÜRK CD., BALKAN SK., BARBAROS SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., ÇAYIRDERE SK., ÇEŞME SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DENİZLİ FATİH CD., DERE SK., DOĞAN SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., ELVAN SK., ESEN SK., ESKI ISTANBUL, EVREN SK., FATİH, GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GENÇLİK CD., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., İBRAHİM AĞA CD., İNCİ SK., KADILLI CUMHURIYET, KADOVA SK., KAHYA SK., KANARYA SK., KARA SK., KARAKAZAN SK., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KISA SK., KOZPINAR SK., KÖSE SK., LALE SK., LEYLAK SK., MENEKŞE SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MEVLANA, MUHTAR SK., OKUL SK., ORKİDE SK., ORMAN SK., ORMANCI SK., ÖREN SK., PAPATYA SK., PELITLI YOLU, SADIK AĞA SK., SARI ÇEŞME SK., SAYGI SK., SEHIT ENGIN ERGÜN, SEVGİ SK., ŞEN SK., ŞİLE, ŞİLE CD, TAVŞANTEPE SK., TOPLUCA SK., UĞUR SK., ULUDERE, UYGUN SK., VADİ SK., YARIŞ YOLU SK., YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4404, 4409., 4452., 4453., BARIŞ SK., ÇİMEN SK., FABRİKALAR SK., GÜNER SK., KIRLANGIÇ SK., PELITLI ATATÜRK, SEZER SK., ŞİMŞEK SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde ALTINDAĞ SK., PELİTLİ YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 13:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI mahallelerinde 4432., HAMİDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4426. SK., MADEN CD., SANAYI., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3258. SK, 4433., 4433. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3213., 3216., 3278. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3215., 3217, 3217., 3217. SK., 3252., BADEM SK., BERİL SK., ÇİÇEK SK., GONCA SK., MANDIRA, MANDRA CD., ÖZGE SK., SILE, ŞİLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON, TATLIKUYU mahallelerinde 1301. SK., 1301/1., 1301/1. SK., 1301/2. SK., 1301/3. SK., 1301/4. SK., 1301/5. SK., 1302. SK., 1302/1. SK., 1302/3. SK., 1302/4., 1302/4. SK., 1302/5. SK., 1303/4. SK., 1308/4., 1308/4. SK., 1308/5. SK., 1308/6. SK., 1308/7. SK., 1458. SK., 1459. SK., 1460. SK., 1461. SK., 1462. SK., 1463. SK., 1464. SK., 1465. SK., 1466. SK., 1467. SK., 1468., 1468. SK., 1468/1., 1468/1. SK., 1469. SK., 1470. SK., 1470/1. SK., 1471., 1471. SK., 1472. SK., 1473., 1473. SK., 1474., 1474. SK., 1474/1. SK., 1475., 1475. SK., 1476. SK., 1477. SK., 1477/1., 1477/1. SK., 1478., 1478. SK., 1479. SK., 1480., 1480. SK., 1481., 1481. SK., 1482., 1482. SK., 1483., 1483. SK., 1484., 1484. SK., 1485., 1485. SK., 1486. SK., BIRLIK, BİRLİK CD., ESKIHISAR FERIBOT YOLU, ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., İSTASYON CD., KÖRFEZ, POLATKAN, POLATKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARGALI mahallelerinde 3924, 3924., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., ULUÇINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPLER, HATİPLER mahallelerinde AKYOL SK., ÇEŞME ALTI SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL, ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AYAZMA SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇE SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMET SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DESTAN, DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKIKAT, HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA, ILICA SK., İLKE SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KADIOGLU, KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MORMENEKŞE SK., MUAZZAM SK., NAR SK., NEVRUZ SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHRA, SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT, SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., TUGBA, TUĞBA SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BİGA SK., KIZILCA SK., KIZILERIK, KIZILERİK SK., REŞİTBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 411. SK., 412. SK., 415. SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 335., 335. SK., 338. SK., 347. SK, 348. SK, SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde 4461, AKARCA SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., AKDENİZ SK., AKTOP SK., AKYÜZ SK., ALI ISLAM, ALPEREN SK., AMBER SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR SK., ANIT SK., ASALET SK., AŞKIN SK., ATATÜRK, ATİK SK., ATMACA SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYBEY, BAHADIR, BAHADIR SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BEGEÇ SK., BİLİN SK., BİLLUR SK., BODUR, BODUR SK., BOZKIR SK., BUĞRA SK., BÜŞRA SK., ÇAKAR SK., ÇIKMAZ SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DALGIÇ SK., DAMLALI, DAMLALI SK., DARICA SK., DENİZ SK., DICLE, DİCLE CD., DURAL, DURAL SK., EDA, EDA SK., EFE SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS SK., EMİR SK., EMRE SK., ESER, ESER SK., ESTERGON CD., EZGİ SK, EZGİ SK., FERMAN SK., FEVZI ÇAKMAK, GAZI YASIN, GAZİ OSMAN PAŞA CD., GAZİ YASİN CD., GELİNCİK SK., GENCER SK., GÖLCE, GÜÇLÜ SK., GÜLİSTAN SK., GÜLÜM SK., GÜMRÜK SK., GÜRLER SK., GÜVEN, GÜZ, GÜZ SK., HANEDAN SK., HAZAL, HAZAL SK., HÜNKAR, İLİM CD., İSTİKLAL SK, KARACA SK., KARAGÖZ SK., KARATAŞ SK., KARAYAZI SK., KARAYEL SK., KARTAL, KARTAL SK., KAVAL SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKIR CD., KAZIM KARABEKİR CD., KELEBEK, KELEBEK SK., KÖROĞLU SK., KUMLUK SK., LEYLEK SK., MAVİ SK., MELODİ SK., MIHRAP, MIRALAY, MİHRAP SK., MİRALAY SK., MURAT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM SK., NAR ÇİÇEĞİ SK., NAZAR SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., ÖZCAN SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., ÖZKAN, ÖZKAN SK., PIRLANTA SK., POLAT SK., RAHLE SK., SADIK, SADIK SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SANCAK SK., SARAY SK., SARAYKENT, SARAYKENT SK., SENER, SERİNCAN SK., SOYLU, SOYLU SK., SÖNMEZ SK., SÜMER SK., ŞAH SK., ŞAHİN SK., ŞENER SK., TEPE SK., TOKATLI, TOLGA SK., TOPRAK SK., TUNCER SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY SK., ULUIŞIK CD., USTA SK., ÜLKÜ SK., ÜRESIN, ÜRESIN SK., ÜRESİN SK., YAMAN, YAMAN SK., YAŞA SK., YATAĞAN SK., YAYLA SK., YAZAR SK., YELPAZE SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD, YENİ DEMİRYOLU CD., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD., YÜCE, YÜCE SK., ZEYBEK SK., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ATILGAN SK., BAĞLARBAŞI CD., ÇALIŞKAN SK., DURU SK., ECE, ECE SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KOYUNCU, LEYLA, MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NESLIHAN, NESLİHAN SK., SELMA SK., ULUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3. SK., 1429., 1429. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., ESATBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421/1. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1427., 1427/3., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1456. SK., PLEVNE, PLEVNE CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Mayıs Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde AŞIROĞLU CD., ÇEVRE SK., DİLARA SK., ILKE, İŞLEK SK., KUSTEPE, KUŞTEPE CD., MEVLÜT SK., MUCIZE, MUCİZE SK., NACI KUNT CD., NACİ KUNT CD., SERGEN SK., TALİP SK., TUZLA, ÜMİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.