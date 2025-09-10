16 Nisan anayasa referandumunun iptali için bir başvuru daha

Zafer Partili Avukat Sevdagül Tunçer, 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunun iptali için Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptığını duyurdu.

Tunçer, X hesabından yaptığı açıklamada, CHP Kurultaylarına karşı açılan davaları anımsattı.

Tunçer, "Asıl usulsüzlük, 86 milyonun kaderini değiştiren ve toplumun vicdanında hiçbir zaman kabul görmeyen o referandumda yapılmıştır ve bu mesele yalnızca hukukun değil, milli iradenin ve milli onurun meselesidir" dedi.

Bugün 2017 referandumuna ilişkin ikinci davayı açtığımı değerli kamuoyuyla paylaşıyorum.



CHP Kurultaylarına karşı Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalarla, YSK kararlarına karşı yeni bir kanun yolu benimsendiğine şahit olduğumuzdan, bir süredir hazırlığını yaptığım… — Av. Sevdagül Tunçer (@SevdaGulTuncer) September 10, 2025

Tunçer'in X paylaşımı şöyle:

"Bugün 2017 referandumuna ilişkin ikinci davayı açtığımı değerli kamuoyuyla paylaşıyorum.

CHP Kurultaylarına karşı Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalarla, YSK kararlarına karşı yeni bir kanun yolu benimsendiğine şahit olduğumuzdan, bir süredir hazırlığını yaptığım başvurumla mühürsüz oyların geçerli sayıldığı kirli referandumu Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargıya taşıdım.

Milli iradeye sahip çıkmayı görev bilmekle birlikte, iktidarın düşman ceza hukuku uygulamalarının yanı sıra düşman usul hukuku uygulamalarına karşı tarihe not düşmeyi de, muhalefet mensubu olarak anlamlı buluyorum."

Yenilik Partisi de 16 Nisan anayasa referandumunun iptali için yargıya başvurduklarını açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun ise CHP İstanbul'a kayyum atanmasının ardından mühürsüz oyların kabul edildiği 2017'deki anayasa değişikliği referandumu için mahkemeye başvuru hazırlığı yaptığını belirtmişti.