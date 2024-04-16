16 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.04.2024 - 01:15

Güncelleme: 16.04.2024 - 01:15

KOCAELİ ilinde 16 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 16 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde AKÇAKESE KÖYÜ YOLU SK, BEREN SK., BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GAZI, GAZİ SK., GAZİ. SK., KARANFİL SK., KOCAKAYMAS KARANFIL, SARIOGLU MEVKII, SARIOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞABANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER KÖYÜ YOLU SK, YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ mahallelerinde AMBAR, AMBAR SK., ATATÜRK CD., CEBECI, CEBECI DAR, CEBECI YAMAÇ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., ÇAKIR, ÇAKIR SK., DAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., ERİKLİ SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., SARP SK., SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞİRİNEVLER SK., YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY mahallelerinde BAYRAK, BAYRAK SK., BESTE SK., ÇALKÖY BESTE, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY KARADENIZ, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., DOĞA SK., KARADENİZ SK., KAYALI, KAYALI SK., MEMİŞ SK., MEŞE SK., PINAR SK., ŞEKER SK., TAFLAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 16 Nisan Salı 08:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN mahallelerinde 2211., 2211. SK., 2211/1. SK., 2212., 2212. SK., 2212/2., 2212/2. SK., 2212/3., 2212/3. SK., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213. SK., 2213/2., 37/1. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/3. SK., 43. SK., 46. SK., 54. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56/1. SK., KUBİLAY CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Nisan Salı 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER, MEVLANA, MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 712/1., 712/1. SK., 712/2. SK., 713/1., 713/1. SK., 714. SK., 715. SK., 718. SK., 719. SK., 720. SK., 720/1. SK., 722. SK., 723. SK., 726. SK., 727. SK., 727/1. SK., 727/2. SK., 727/3., 727/3. SK., 728., 729., 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 735. SK., 736. SK., 737., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738., 738. SK., 738/1. SK., 738/2. SK., 739. SK., 740., 740. SK., 741. SK., 742/1. SK., 743., 745/1. SK., 745/2. SK., 764. SK., 768., 768. SK., 769. SK., 769/1. SK., 772. SK., 772/1. SK., 773., 773. SK., 773/1. SK., 774., 774. SK., 844. SK., 855., 855. SK., 859/1. SK., 859/11. SK., 859/2., 859/2. SK., 859/3. SK., 859/4., 859/4. SK., 859/5., 859/5. SK., 859/6. SK., 860/1. SK., 862. SK., 863. SK., 864. SK., 864/1. SK., 864/2. SK., 865., 865. SK., 865/1. SK., 865/2. SK., 866. SK., 867. SK., 867/2. SK., 868., 868. SK., 868/1. SK., 868/10. SK., 868/2. SK., 868/3. SK., 868/5. SK., 868/6. SK., 868/7. SK., 868/8., 868/8. SK., 868/9. SK., 869. SK., 869/1. SK., 869/2. SK., 870. SK., 870/1. SK., 870/2. SK., 870/3., 870/3. SK., 870/5. SK., 871., 871. SK., 871/1., 871/1. SK., 871/2., 871/2. SK., 871/3. SK., 872. SK., 872/1. SK., 873. SK., 873/1. SK., 873/2. SK., 873/3. SK., 874. SK., 874/1. SK., 874/2., 874/2. SK., 874/3., 874/3. SK., 875., 875. SK., 875/1. SK., 876., 876. SK., 876/1. SK., 877., 877. SK., 877/1. SK., 877/2. SK., 878. SK., 879/1. SK., 879/2. SK., 879/3. SK., 880., 880. SK., 881., 881. SK., 881/1. SK., 882. SK., 882/1. SK., 883. SK., 883/1. SK., 883/2., 883/2. SK., 884. SK., 884/1. SK., 884/3. SK., 884/4. SK., 885. SK., 885/1. SK., 885/2. SK., 885/3. SK., 886. SK., 886/1. SK., 887., 887. SK., 887/1., 887/1. SK., 887/2. SK., 887/4. SK., 887/6. SK., 887/7. SK., 888., 888. SK., 888/1., 888/1. SK., 888/2. SK., 888/3. SK., 888/4. SK., 888/5., 888/5. SK., 888/6. SK., 889. SK., 889/1. SK., 889/10. SK., 889/2., 889/2. SK., 889/3. SK., 889/4. SK., 889/5. SK., 889/7. SK., 889/8. SK., 889/9. SK., 890. SK., 890/2. SK., 902/1. SK., 905/1. SK., BAHARDERE, BÜLBÜL CD., ERENLER, ERENLER CD., IBRAHIM AGA, İBRAHİM AĞA CD., MADENCILER, MADENCİLER CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., ÖZGÜR, ÖZGÜR CD., SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ CD., SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Nisan Salı 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, GAZILER, GAZİLER, GEBZE OSB2, INÖNÜ, İNÖNÜ, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 1792/1. SK., 2424., 2431. SK., 2451. SK., 2456. SK., 2457. SK., 2463. SK., 2464., 2464. SK., 2482., 2482. SK., 558. SK., CUMHURİYET CD., DICLE, DİCLE CD, DİCLE CD., FARABI, GAZILER, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, MUTLUKENT BULVAR, ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 16 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, KESTANELİK, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 12.İSİMSİZ SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTVIN, ATILAY SK., AYDINLIK, BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK SK., DEMİRCİLER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., FAHRİ SK., GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İPEKYOLU CD., KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELEŞLİ SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., OKÇAPINAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞİRİNTEPE SK., TALİP SK., TEPELİ SK., TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK SK., VAROL SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 16 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4552., 4553., AKŞEMSEDDİN SK., ÇİFTLİK CD., GİRESUNLULAR SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KARABIYIK SK., KİRAZ SK., KUĞU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 16 Nisan Salı 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİLİSKELESİ mahallelerinde 728. SK., 728/1. SK., 729. SK., 729/3. SK., 730. SK., 800. SK., 800/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 16 Nisan Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DILOVASIOSB mahallelerinde 101. SK., 102. SK., 103. SK., 104. SK., 105. SK., 106. SK., 107. SK., 108. SK., 111. SK., 112., 112. SK., 115. SK., 118. SK., 119., 119. SK., 120. SK., 120/1. SK., 120/2. SK., 123. SK., 124. SK., BAĞDAT CD., HÜRRİYET CD., YANYOL CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.