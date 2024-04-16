16 Nisan MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 16 Nisan Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 16 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-04-16 2024-04-16 09:00:43.672-2024-04-16 15:00:51.094 saatleri arasında Şamar; , şamar, İsimsiz6, ŞAMAR, İsimsiz5, BEYDERE ŞAMAR, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-16 2024-04-16 09:00:43.672-2024-04-16 15:00:51.094 saatleri arasında Beydere; Beydere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-16 2024-04-16 09:00:43.672-2024-04-16 15:00:51.094 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-16 2024-04-16 09:00:43.672-2024-04-16 15:00:51.094 saatleri arasında Yağcılar; cumhuriyet meydanı, cumhuriyet meydanı, mahalle sınırları, cumhuriyet meydanı kümeevler, cumhuriyet meydanı kümeevler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-16 2024-04-16 09:00:43.672-2024-04-16 15:00:51.094 saatleri arasında Sarınasuhlar; Sarınasuhlar Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-16 2024-04-16 10:00:31.001-2024-04-16 16:00:46.203 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-16 2024-04-16 10:00:31.001-2024-04-16 16:00:46.203 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-04-16 2024-04-16 10:00:31.001-2024-04-16 16:00:46.203 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz4, , İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-16 2024-04-16 10:00:31.001-2024-04-16 16:00:46.203 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-16 2024-04-16 10:00:31.001-2024-04-16 16:00:46.203 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-16 2024-04-16 10:00:31.001-2024-04-16 16:00:46.203 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-16 2024-04-16 10:00:31.001-2024-04-16 16:00:46.203 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz119, elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-04-16 2024-04-16 10:00:31.001-2024-04-16 16:00:46.203 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-04-16 2024-04-16 11:00:20.753-2024-04-16 14:00:28.767 saatleri arasında Sarıpınar; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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