16 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.04.2024 - 01:15

Güncelleme: 16.04.2024 - 01:15

SAKARYA ilinde 16 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 16 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BIRLIK, BİRLİK, DENİZKÖY, ORTAKÖY, TOPÇU mahallelerinde 15.CD., 3001, 4001, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4013, ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, FALIH RIFKI ATAY, İsimsiz122, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 4, KÖRÜK, KÖRÜK SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY 45, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/37, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 16 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, SARIAHMETLER, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., ABDURRAHMANLAR, ABDURRAHMANLAR SK., CEBEK, CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK SK., CEBEK/1, CEBEK/13, CEBEK/17, DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., DOKUZOLUK/8, FATIH, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, GÜRPINAR/1, HAYALLER, HAYALLER SK., HAYALLER/2, HAYALLER/3, IMAMLAR, IMAMLAR/15, ISTIKLAL, İMAMLAR SK., KABAKLAR, KABAKÖY, KABAKÖY SK., KABAKÖY/4, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, MERKEZ, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN, UZUNALAN 14, UZUNALAN 17, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4006, ZIAHMET 4007, ZIAHMET MERKEZ, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 16 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, MALTEPE, MITHATPASA, MİTHATPAŞA, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 921 NOLU SK., 922 NOLU, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AKÇAY SK., ARMUTLU, ARMUTLU SK., CENAP SK., HARMANLIK, İBRAHİM KANGAL CD., KUDRET SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., ORHANGAZI, SARIKIŞLA SK., SEBAT SK., SEHIT MÜRSEL ULUNÇ, SELVİNAZ SK., SERIN SK., SERİN SK., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., VAGON SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 16 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 560 NOLU, 560 NOLU SK., 564 NOLU SK., 565 NOLU SK., ORHANGAZİ CD., SEHIT METIN AKKUS, ŞEHİT METİN AKKUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 16 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 638 NOLU SK., 741 SK., 742. SK., 743. SK., 744. SK., 745. SK., 746. SK., 748. SK., 754., AKASYA, ALTINOVA SK., FEZA SK., KURAY SK., MILLI EGEMENLIK, NEHİR SK., SELVİ SK., ŞHT.AHMET AKYOL SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 391., 401., 425 SK., İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, OGUZHAN, OĞUZHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 18 NİSAN CD., 2.GEÇİT SK., 38. SK., 41. SK., 45. SK., 47. SK., 49. SK., BASLIK SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., ÇIKMAZ SK., DÖNER SK., HASAN TAHSİN SK., KANUNİ SK., KISA SK., KOTUK SK., MESE, OLUK SK., SARP, TEKEL SK., TEPE SK., ÜVEZ SK., VATAN SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 16 Nisan Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HOROZLAR mahallelerinde 114. SK., 395 NOLU SK., 396 NOLU SK., 398 NOLU, 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., HOROZLAR, HOROZLAR CD., KADIKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 16 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 15 NOLU CD., 16 NOLU, 16 NOLU CD., SÖGÜT, SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 16 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE, HASANBEY, KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., HASANBEY CD., KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD., KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 16 Nisan Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELTIKLER, ÇELTİKLER mahallelerinde AGAÇDELEN, DEMIREL, MUHTAR KEMAL, STATYUM, STATYUM SK., ÜÇOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 16 Nisan Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, KARALAR, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, FINDIKLIK KÜME EVLERI, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, HENDEK KOCAALİ YOLU, KARALAR, KARSI_7, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK/5, MERKEZ SK., MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_4, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_10, MERKEZ/40, MERKEZ/63, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_26, MERKEZ_91, MERKEZ_92, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.