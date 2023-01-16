16 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 09:01

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 09:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun batısı ile Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA -1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -6°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 8°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA -2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 5°C, 11°C

Parçalı bulutlu

TOKAT -2°C, 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya’nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI -8°C, 3°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -11°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 4°C

Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

VAN -8°C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu















