16 Ocak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi: KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:56

Güncelleme: 16.01.2024 - 00:16

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KÜÇÜKÇEKMECE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARTOPU, AKKAVAK, BÜYÜK KARTOPU, DR. SADIK AHMET, KÜÇÜK KARTOPU, İNÖNÜ, ŞEHİT AHMET BAŞ sk / YENİ MAHALLE mah 1.ER, ARA-1, ARA-2, KÜME, İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/01/2024 00:01:00 - 16/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 1.SEL, ARA-1, ARA-2, DÜZ, KÜME, TEMEL sk bölgelerinde 16/01/2024 00:01:00 - 16/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, ÖMÜR, İKİTELLİ sk / MEHMET AKİF mah URLA sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.