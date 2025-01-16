16 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:34

Güncelleme: 16.01.2025 - 10:34

KOCAELİ ilinde 16 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, SAHINLER, SARISEYH, SARIŞEYH mahallelerinde AKÇAOVA-AĞVA YOLU SK, ÇINARCIK MEVKII, ÇINARCIK MEVKİİ KÜME EVLER, ESKI KANDIRA, ESKİ KANDIRA CD., GÜL SK., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKESINLER MEVKII, TEKKEŞİNLER MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT, UMUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR, KOCAKAYMAS, PIRCELER, PİRCELER, SARIŞEYH mahallelerinde İZMİT KANDIRA YOLU SK., KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR mahallelerinde KISALAR MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, HACI ŞÜKRÜ SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, KURTULUŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DALCA, SARNIÇLAR mahallelerinde DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAGÜLLÜ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde ÇEVIK, ÇEVİK SK., HACI MECIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, PANAYIR mahallelerinde ATILLA, ATİLLA SK, HAVUZLUBAHÇE CD, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, PANAYIR mahallelerinde HAVUZLUBAHÇE, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 14. SK., 18. SK., 21. SK., 22. SK., 24. SK., 28., 28. SK., 5., 5. SK., 7., 7. SK, 7. SK., BALCI, BALCI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE MEVLANA, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE MEVLANA CD., DORUK SK., HAMZADAĞ SK., SARAL, SARAL SK., SERIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde BASRA SK., ÇELENKOĞLU SK., DOĞAL SK., GÜZ, GÜZ SK, GÜZELYURT SK., HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KARLI SK., KASIM, RÜZGAR SK., SEDA, SULTAN BABA SK., TALİM SK., ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YAYLACIK, YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121., 121. SK., 23., 23. SK., 39. SK., 40. SK., 41., 41. SK., HACI ARİF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde ADALI, ADALI SK., CAMİLİ SK., EDEBALİ CD., KARATEPE ATATÜRK, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD., MANDIRA SK., OKUTAN SK., PINARLAR SK., SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY SK., TÖKELI IMRE, TÖKELİ İMRE, TÖKELİ İMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde AYAN, AYAN SK., CÖMERT SK., ÇOBAN SK., DERİN SK., GÖKAY, HASIR SK., ISTIKLAL., MECIDIYE ATATÜRK, MECIDIYE İSTIKLAL, PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ASIYAN, AŞİYAN SK., BATI TRAKYA SK., BULUT SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., İSKEÇELİ SK., KAYAR, KAYAR SK., RUMELİ SK., SEHIT KAZIM, SEZGİN SK., ŞEHİT KAZIM CD., TAŞLI SK., UĞURHAN SK., YAPRAK SK., YAZICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BAHAR SK., BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HABİL, HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MENEKŞE SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİHRİBAN, MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE, GÖKÇEÖREN, ORHANIYE, ORHANİYE, YASSIBAG, YASSIBAĞ mahallelerinde ACI ELMADÜZÜ, ACI ELMADÜZÜ SK., BAYHAN SK., ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, ÇİFTLİK, ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., HACI İSHAK SK., HACI YUSUF KILIÇ, HACI YUSUF KILIÇ SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., HAYRI BULUT, HAYRİ BULUT SK., IZMIT KANDIRA YOLU, İSHAK GÜRKAN SK., KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI, KAZIM GÜNEŞ SK., KISLA MEVKII, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAKAVAK MEVKII, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, KULOGLU MEVKII, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET UZUN CD., MUSTAFA ORHAN, MUSTAFA ORHAN SK., MUSTAFA ZENGIN, MUSTAFA ZENGİN SK., MUZAFFER GÜRKAN, MUZAFFER GÜRKAN CD., ORHANIYE, ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE CD., ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZGÜN VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEBAŞI SK, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK, TOYGAROGLU MEVKII, TOYGAROĞLU MEVKİİ, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAKUP AÇMALAR MEVKII, YAKUP AÇMALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEREDELI, GEREDELİ, KASIKÇI, KAYNARCA, TAHTALI mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ÇARMUKLAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYALAR MEVKII, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde KOÇOGLU MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUŞLU mahallelerinde ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde KEKLIK MEVKII, KEKLIK MEVKII KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 1020., 1046., 1056. SK., 109. CD., 1134. SK., 1136. SK., 1138., 1138. SK., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD., 2105. SK., 3089, AKIN, AMIRAL, ANAFARTALAR, ATLAS, ATLAS SK., BALABAN MEVKİİ, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, DOGA KENT MEVKII, HAFIZ ISMAIL, I.BAYRAKTAR, İZZET AÇIKBAŞ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARIKUM CD., SELVİ SK., SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101. CD., 104. CD., 1134., 1135. SK., 1137. SK., 208. CD., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., AGAH EFENDİ SK., AMİRAL, AMİRAL CD, ATİLLA SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CEVHER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK CD., DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, İ.BAYRAKTAR CD., KADER, KARADENİZ SK., KARAPINAR, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KOCAGÖL, KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN SK., PAPAZ PINARI, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde AYNALI SAZAN SK., GÜMÜŞ SK., ISPARI, İSPARİ SK., KADİFE SK., KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MÜREN SK., ORKINOS, ORKİNOS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 456., 456. SK., 555., 556. SK., 557., 557. SK., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ORGANIZE mahallelerinde 1, 269, 3326., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3446., 3640., ATATÜRK CD., BAĞDAT SK., BARIŞ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞAN SK., ESEN SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, HİLAL SK., KANARYA SK., KARANFİL SK., KARŞI SK., LALE SK., LEYLAK SK., ONUR SK., ORTANCA SK., SARI ÇEŞME SK., SEVGİ SK., SÜMBÜL SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ mahallelerinde 3442., 3442. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 2424. SK., 3305., 3313., 3314., 3315., 3317., 3317. SK, 3317. SK., 3318., 3327., 3340., 3341., 3342. SK., 3343., 3344, 3344., 3353., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3801. SK., 3804., 3806., 3810, 3811., 3811. SK., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3840. SK., 3841, 3843., 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4201. SK, 4203. SK., 4206., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4336., 4337., 4341, 4341., 873/2. SK., AHMET AĞA SK., ALEMDAR CD., AYAR SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DOĞA SK., DOKTOR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ELMALI SK., ELVAN SK., EVREN SK., FATİH CD., GAZİ SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., İBRAHİM AĞA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARA SK., KARSIYAKA, KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KISA SK., KOCAKÖPRÜ SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., MERCAN SK., MEŞE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUHTAR SK., NERGİZ SK., OKUL SK., ORMANCI SK., PALMİYE SK., PAPATYA SK., SADETTİN SK., SANCAK, SANCAK CD., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., SULTAN SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., UĞUR SK., VADİ SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YASEMİN SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YILDIZ SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3202. SK, 3205., 3206. SK., 3207., 3210., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3249., 3249/1., 3250, 3251., 3252., 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., BADEM SK., BANU SK., BAYKUŞ SK., BERİL SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., ÇELEBİ SK., DENİZ SK., EMİR SK., ERSİN SK., ETHEM AĞA, FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., GONCA SK., İSHAKOĞLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KARACA SK., KARATAŞ SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE, KUMTEPE SK., MANDIRA, MANDRA CD., MUSTAFA KEMAL, ORGANIZE, ORGANİZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KOCABETON SANAYI SITESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1182. SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 16 Ocak Perşembe 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 1. SK., 4501., 4504., 4506., 4510., KÖMÜRCÜOGLU, KÖMÜRCÜOĞLU CD., YAN YOL SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., FATIH SULTAN MEHMET, IGDE, IHLAMUR SK., PELIN, PELİN CD., PİNA SK., TEPE CD., TÜRKAN SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF, GÜRUF SK., İĞDE SK., NAR SK., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde MUZ SK., PLAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 16 Ocak Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ mahallelerinde 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2005. SK., 2006. SK., 2008. SK., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2012. SK., 2013. SK., 2015., 2025. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2069., 2074. SK., 2075. SK., 2078. SK., 2083. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2102. SK., 2124., 2129. SK., 2133., 2138. SK., ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, HALIDERE ATATÜRK, KONCA, KONCA CD., MUHSIN YAZICIOGLU, OSMAN ÖZGÜN SK., SOKULLU, TAŞÇI BURUN CD., UYURSU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.