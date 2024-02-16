16 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.02.2024 - 14:58

Güncelleme: 16.02.2024 - 14:58

DÜZCE ilinde 16 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 16 Şubat Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2307. SK., 2309. SK., 2312. SK., 2317., 2317. SK., 2318. SK., 2322. SK., 2351. SK., 2360., 2360. SK., 2361., 2361. SK., 2364., 2367., 2367. SK., 2368. SK., 2384. SK., İŞCAN SK., TERZIOGLU, TÜRKAN, TÜRKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 101 CD., 103 SK., 114 SK., 202, 206, 206 SK., 207, BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Şubat Cuma 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde 200, 200 CD., 202 SK., 204 SK., 205 SK., 207 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Şubat Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA mahallelerinde 1307. SK., 1311. SK., 1330. SK., 1335. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU CD., AZİZ YÜKSEL SK., EMEK SK., KİRAZ SK., MISIR SK., RÜYA, SANAT SK., ŞANTİYE SK., TAN SK., TEKNIK, TEL SK., YARIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFANOGLU, AYNALI, ÇAYIRTARLA, ÇOBANOGLU, ÇORAK, KAYMAKÇI, MERKEZ, OVA, SEHIT, ŞEHİT, TERZIALILER, TERZİALİLER, YENİ, YENİ AYNALI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 605 SK., AFANOGLU, AYNALI, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, AYNALI KÖYÜ YOLU, ÇOBANOGLU, ÇORAK, KAYMAKÇI KÖYÜ İÇ YOLU, KAYMAKÇI KÖYÜ YOLU, KONURALP 118., KONURALP 219., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD., KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP ÇILIMLI, KONURALP ÇİLİMLİ CD., KONURALP GÜVEN, KONURALP HAMAM, KONURALP KARAKOL, KONURALP TEPECIK, KONURALP TEPECİK, KONURALP YAKA SK., OVA, YENİAYNALI KÖYÜ YOLU, YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Şubat Cuma 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, OSMANCA mahallelerinde DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Şubat Cuma 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAPOGLU, MERKEZ mahallelerinde CAPOGLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, KABALAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Şubat Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FIRINYANI, KUZ, ORDULUKARADERE mahallelerinde FIRINYANI, KUZ, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 16 Şubat Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILÜZÜM, KURU ALI, MERKEZ mahallelerinde KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU, KURUALI, KURUALİ MEVKİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde KUMPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYAĞZI, KIRAZYANI, KUMPINAR mahallelerinde 1. SK., ÇAYAĞZI KÖYÜ YOLU, KIRAZYANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATAVUK, KÖYIÇI mahallelerinde KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYIÇI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 16 Şubat Cuma 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AÇELYA SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATIK, CAMİİ 2 SK., ÇUHA SK., HASAN AĞA PARKI İÇİ YOLU, HASAN KAPTAN, HASAN KARTAN SK., İsimsiz156, İSMAİL KAPTAN SK., İTFAİYE, KARABEKİR CD., MANOLYA SK., PASA, TEVFİK İLERİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 16 Şubat Cuma 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAHVELERYANI, KAVAKLIK, KIRKHARMAN, KÖYÜN KENDİSİ, MISIRLIK, N KENDISI, TEPEKÖY, YENİKÖY, YUKARIKARAKÖY, YUKARIKÖY mahallelerinde KAHVELERYANI KÖYÜ YOLU, KARAÇÖRTLEN, KARAÇÖRTLEN KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, MISIRLIK, MISIRLIK KÖYÜ YOLU, OSMANGAZİ CD., TEPEKÖY KÖYÜ YOLU, YENİKÖY İÇ YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YOLU, YUKARIKARAKÖY, YUKARIKARAKÖY KÖYÜ YOLU, YUKARIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 16 Şubat Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİVAKIF mahallelerinde YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 16 Şubat Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIÇEK, DİKMELİ, TAŞKÖPRÜ, YAMALI mahallelerinde D 100 KARAYOLU, DİKMELİ KÖYÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU, YAMALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 16 Şubat Cuma 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHIRAGA, MAHİRAĞA mahallelerinde AHMET ÇAVUŞ SK., DÜZCE CD., KANAL, PARK İÇİ YOLU, PARK SK., TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 16 Şubat Cuma 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHİRAĞA, ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 132., 136., 137., 138., A. USLU SK., AKDERE, ARABACI SK., BAGDAT, HÜSEYİN AYDIN SK., IRFAN ÖZTÜRK, İRFAN ÖZTÜRK CD., KANAL CD., KANAL. SK., LİSE SK., MEHMET ACAR CD., MUSTAFA KURTKAYA CD., ÖZTÜRK SK., SAGLIK OCAGI SK., SARI SK., SEHIT FIKRI ÖZTÜRK, ŞEHİT FİKRİ ÖZTÜRK CD., TEKEL CD., TUFAN SK., YAŞAR YAVUZ CD., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 16 Şubat Cuma 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKUZDEĞİRMEN, MERKEZ mahallelerinde CUMAYERİ YOLU, DEGIRMEN, DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.