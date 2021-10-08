16 ülkeden yelkenciler Bodrum'da yarışacak

08 Ekim 2021 Cuma, 09:56

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu, Bodrum Belediyesi işbirliğinde Bodrumspor Yelken Kulübü organizasyonuyla 2013 yılından bu yana düzenlenen Bodrum İnternational Optimist Regatta'nın bu yıl 9'uncusu gerçekleşecek.

13 Ekim günü Bodrum Marina önünden Belediye Meydanına kadar kortej yürüyüşü ile başlayacak olan Şampiyona 18 Ekim günü ödül töreni ile sonra erecek.

Yarışma hakkında bilgi veren Bodrum Belediye Başkanı Aras, BİOR’un kısa sürede, kendi sınıfında dünyanın en yüksek katılımlı organizasyonlarından biri olmayı başardığını söyledi.

BODRUMUN TANITIMI İÇİN ÖNEMLİ

Bodrum'un tanıtımı için bu etkinliğin önemlili olduğunu belirten Başkan Aras, “Bu yıl ki organizasyona 16 ülkeden ki bunlar; ABD, Ukrayna, Rusya, Tayland, Polonya, Hollanda, Malta, Yunanistan, Macaristan, Finlandiya, Estonya, Çekya, Bulgaristan, Belçika, Azerbaycan ve Türkiye'den 77 kulüp ile 323 yelkenci katılıyor. Dünyanın pek çok ülkesinden çocuklar, Bodrum’a yarışmak için geliyor. Bu hem turizmimiz hem de yelken sporu için çok önemli bir katkı. Bu önemli organizasyon aynı zamanda, 4-14 Temmuz 2022 tarihlerinde Bodrum'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Optimist Dünya Şampiyonası’na da hazırlık gibi olacak. Çünkü 13 Ekim'de başlayacak BİOR yarışlarına birçok ülke milli takım düzeyinde katılım sağlıyor" dedi.

ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYON

Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk ise BİOR gibi organizasyonların gelenekselleşmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek “Son 2 sezonda turizmimiz çok büyük zarar gördü. Bu organizasyonu normalde Mart ayında yapıyorduk fakat bu sene aynı dönemde pandemi sebebiyle yapamadığımız organizasyonu bu seneyi kaçırmamak adına Ekim ayına erteledik. Bunun bilgilendirmesini kulüplere yaptık. Onlar da katılmak için çok uğraş verdiler.” dedi.

Bodrum'uin tanıtılması için bu tarz uluslararası etkinliklerin daha çok gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bodrum’un doğasını koruyan ve geleceğe umutla bakan nesilleri geliştirme yolunda küçücük bir katkımız oluyorsa kendimizi mutlu sayarız" dedi.