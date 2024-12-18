16 yaşındaki cinayet şüphelisi çocuk adliyeye sevk edildi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 17:02

Güncelleme: 18.12.2024 - 17:02

Edirne'de meydana gelen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı. Husumetli olduğu Yücel Kara’nın kullandığı kamyona ateş açarak Kara’yı öldüren ve kamyonda bulunan T.G.’yi yaralayan 16 yaşındaki şüpheli A.D., polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan A.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürerken, olayın nedenine ilişkin detayların soruşturma kapsamında ortaya çıkacağı öğrenildi.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Yücel Kara için bugün Eski Camii’de cenaze töreni düzenlendi.

Saldırı sırasında yaralanan T.G.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.