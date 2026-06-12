16 yaşındaki çocuğa yönelik 'cinsel istismar' davasında karar: Sanığa 15 yıl hapis cezası

Olay, 7 Ocak’ta Kastamonu il merkezinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin depo kısmında 16 yaşındaki Ü.G.B. isimli kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.D., çocuğun ailesinin şikayeti üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen S.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın ardından S.D. hakkında Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kadına karşı tehdit", "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından dava açıldı.

SERBEST BIRAKILDI, KARAR DURUŞMASINDA TUTUKLANDI

Davanın görülen karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada son kez savunması istenen S.D., suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatını talep etti.

15 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Avukat savunmalarını da dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, S.D.’yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 9 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl ve "kadına karşı tehdit" suçundan ise 9 ay hapis cezasına çarptırdı. S.D., hükümle birlikte duruşma salonunda tutuklandı.