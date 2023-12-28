16 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı adliyeye sevk edildi!

Yanında çalışan Suriye uyruklu Abdullah El Hamuud'u 11 yerinden bıçaklayarak öldüren İsmail Mustafa Akkı, adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 11:53
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Adıyaman'da Siteler Mahallesi'ndeki sebze halinde dün öğle saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İsmail Mustafa Akkı (40) ile yanında çalışan Suriye uyruklu Abdullah El Hamuud (16) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Akkı, yere yatırdığı Hammud'u 11 yerinden bıçakladı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hamuud, kurtarılamadı. Olayın ardından Akkı gözaltına alındı.

İsmail Mustafa Akkı, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.


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