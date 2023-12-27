16 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmuştu: Cezası belli oldu

Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:22

Güncelleme: 27.12.2023 - 10:22

Sarıyer’de 3 Şubat 2022’de sosyal medyadan tanıştığı kadına kendisiyle ilgili olumsuz mesajlar attığını öne sürdüğü kişinin kapısına tabancayla gelen ve itişme sırasında orada bulunan 16 yaşındaki Dilan Teker’i boynundan vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Özkal Şenel ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler Fatih Teker ile Vildan Çayırcı da katıldı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Özkan Şenel ile müştekilerden Kamil Dalkıran’ın aynı mahallede oturduklarını, olaydan kısa süre önce Şenel ile Dalkıran’ın sosyal medya uygulaması üzerinden bir kadınla tanıştıklarını anlattı.

BOYNUNDAN VURULDU

Açıklanan mütalaada, sanık Şenel’in kadınla mesajlaştığı, ayrıca Dalkıran’ın da kadına Şenel’e güvenmemesi şeklinde mesajlar attığı, olay gününde ise sanık Şenel’in yanına aldığı tabancayla Dalkıran’ın evinin kapısına gittiği, kapıyı açtığındaysa müştekinin cep telefonunu elinden çektiği ve itişme yaşandığı kaydedildi. İtişme yaşanarak evin merdivenlerinden bahçeye doğru indiklerinin belirtildiği mütalaada, o sırada Dilan Teker’in sanığa ‘abimin telefonunu ver’ diyerek telefonu sanıktan almaya çalıştığı, bunun üzerine sanık Şenel’in ise Dilan’ın boynuna doğru 1 el ateş ettiği ve silahı olay yerinde bırakarak kaçtığı aktarıldı.

“ÇOCUĞUM BENİM KUCAĞIMA DÜŞTÜ”

Vefat eden Dilan Teker’in annesi Vildan Çayırcı mahkemede, ‘’Sanık benim gözümün önünde ‘Dilan’ diyerek omzundan tutup silahıyla direkt boynuna doğru ateş etti. Çocuğum benim kucağıma düştü. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık tahliyesini talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 14 YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özkal Şenel’i ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Şenel’i ‘yağma’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.