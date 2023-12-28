16 yaşındaki çocuğu öldürmüştü... Tutuklandı!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:47

Güncelleme: 28.12.2023 - 17:48

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Sebze Hali içerisinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen İsmail Mustafa Akkı (40) henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştığı 16 yaşındaki Abdullah El Hamud’u bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve ifadesi tamamlanan İsmail Mustafa Akkı, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.