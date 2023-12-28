16 yaşındaki çocuğu öldürmüştü... Tutuklandı!

Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldüren şahıs mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:47
16 yaşındaki çocuğu öldürmüştü... Tutuklandı!
Abone Ol google-news

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Sebze Hali içerisinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen İsmail Mustafa Akkı (40) henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartıştığı 16 yaşındaki Abdullah El Hamud’u bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve ifadesi tamamlanan İsmail Mustafa Akkı, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.


adıyaman Çocuk bıçak tutuklama

İlgili Haberler

Bıçaklı kavgada yaralandı, kaldırıldığı hastanede de bıçaklandı!

Bıçaklı kavgada yaralandı, kaldırıldığı hastanede de bıçaklandı!
İstanbul’da üniversite öğrencisi kadına bıçaklı saldırı: 'Abi korkuttun beni' dediği erkek belinden bıçakladı!

İstanbul’da üniversite öğrencisi kadına bıçaklı saldırı: 'Abi korkuttun beni' dediği erkek belinden bıçakladı!
Ağabey tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü!

Ağabey tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü!

En Çok Okunan Haberler