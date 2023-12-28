Ağabey tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü!

Biga'da iki kardeş arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabeyin gözaltına alındığı kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:55
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde İstiklal Caddesi’nde saat 12.30 sıralarında, F.P. (25) ile kardeşi B.P. (19) arasında nedeni henüz belirlenemeyen şekilde tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada F.P. yanında getirdiği bıçak ile kardeşi B.P.’yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan B.P., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI!

B.P., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli F.P. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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