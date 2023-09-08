16 yaşındaki çocuk denizde kaybolmuştu... Arama çalışmaları devam ediyor

Sinop'ta babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuğu arama çalışması devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 17:32
16 yaşındaki çocuk denizde kaybolmuştu... Arama çalışmaları devam ediyor
Abone Ol google-news

İstanbul'dan ailesiyle tatil yapmak için Sinop'a gelen ve Akliman mevkisinde dün denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri aralıksız arama çalışmalarına devam ediyor. Ailesi ve yakınları olay yerinde bekliyor.

ARA VERİLMİŞTİ

Denizde kaybolan çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilmişti.

Öte yandan valilikçe ikinci bir karara kadar Sinop'un kuzey kesiminde bulunan Kumkapı Plajı'ndan başlayıp Sarıkum yüzme alanı da dahil cankurtaran ve güvenlik şeridinin olmadığı sahillerde denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.


Player Alanı
Sinop deniz Çocuk arama

İlgili Haberler

Sarıyer'de denize giren çocuk dalgalara kapılarak kayboldu

Sarıyer'de denize giren çocuk dalgalara kapılarak kayboldu
Antarktika son on yılda iki kat ısındı: Deniz seviyeleri için 'alarm' verildi

Antarktika son on yılda iki kat ısındı: Deniz seviyeleri için 'alarm' verildi
Sakarya'da ve Kocaeli'nde denize girmek yasaklandı

Sakarya'da ve Kocaeli'nde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunan Haberler