16 yaşındaki çocuk denizde kaybolmuştu... Arama çalışmaları devam ediyor
Sinop'ta babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuğu arama çalışması devam ediyor.
İstanbul'dan ailesiyle tatil yapmak için Sinop'a gelen ve Akliman mevkisinde dün denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri aralıksız arama çalışmalarına devam ediyor. Ailesi ve yakınları olay yerinde bekliyor.
ARA VERİLMİŞTİ
Denizde kaybolan çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilmişti.
Öte yandan valilikçe ikinci bir karara kadar Sinop'un kuzey kesiminde bulunan Kumkapı Plajı'ndan başlayıp Sarıkum yüzme alanı da dahil cankurtaran ve güvenlik şeridinin olmadığı sahillerde denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kripto Faruk'un cezası belli oldu
- İstanbul’a sürpriz isim!
- Başkanlar veto yedi
- MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?
- Akşener'le ilgili çarpıcı iddia
- Soylu'dan ilk açıklama!
- Erbaş iddiaları affetmedi
- 'Cübbeli' Ahmet tarikat mı değiştirdi?
- Buraya gelince öğrendiklerim
- Yurtdışına çıkarken gözaltına alındı!