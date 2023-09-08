Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oldu.
Elverişsiz koşullar nedeniyle kaymakamlıklar denize girmeyi yasakladı.
Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyardı.
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