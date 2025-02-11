16 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları sürüyor

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde 16 yaşındaki genç, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kayboldu. Ekipler, kayıp çocuğu bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına AFAD, jandarma, iz takip köpekleri, termal dronlar ve insansız hava aracı ile devam edildiği öğrenildi.

16 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları sürüyor
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İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:50

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde 16 yaşındaki K.A. isimli çocuk, 10 Şubat 2025 tarihinde kayboldu. Saat 21.35’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası, Isparta AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi ve diğer arama ekipleri seferber oldu.

Arama çalışmalarına, termal dronlar, iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri de dahil edildi. Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise Aydın’dan gelen Jandarma insansız hava aracı da bölgedeki aramalara katıldığı, ekiplerin kayıp çocuğu bulmak için havadan ve karadan yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Adli makamlar ve güvenlik birimleri de durumu yakından takip ediyor.


Etiketler: #Isparta #kayıp #Çocuk

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