Adıyaman'da 1 aydır kayıp olan yaşlı kadın için seferberlik: Kentin bir çok noktasına afişler asıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak tarihinden beri kayıp olan 65 yaşındaki Nuriye Parmaksız’ın bulunması için kentin bir çok noktasına afişler asıldı.

Adıyaman'da 1 aydır kayıp olan yaşlı kadın için seferberlik: Kentin bir çok noktasına afişler asıldı
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:17

Nuriye Parmaksız’ın en son görüldüğü Gölbaşı-Malatya Karayolu üzerindeki HES Barajının etrafı ekipler tarafından didik didik aranmış AFAD, Jandarma ve Polis ekiplerinin karadan, insansız hava aracı (İHA) ve dronlarla da havadan aramalar yapılmıştı.

Yaklaşık 1 ay 6 gündür her yerde aranan Nuriye Parmaksız’ın Göksu Nehri’ne düşüp baraj gövdesine kadar sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine baraj kapakları kontrollü olarak açılmıştı. Baraj sularının boşaltılmasıyla da Nuriye Parmaksız’ın izine rastlanılmadı. 

KAYIP OLAN YAŞLI KADININ BULUNMASI İÇİN AFİŞLER ASILDI

Aramalar sonuç vermeyince Parmaksız’ın yakınları tarafından Adıyaman’ın kent merkezine ve ilçelerinin bir çok farklı noktasına afişler asıldı.

Nuriye Parmaksız’ın fotoğrafının olduğu afişte, gören ve duyanların belirtilen numarayı aramaları istendi.


Etiketler: #adıyaman #kayıp

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