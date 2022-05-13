16 yaşındaki çocuk nehirde kayboldu
Adana’da dün öğle saatlerinde nehire giren 16 yaşındaki Ferhat Batur, görgü tanıklarının ifadesine göre çırpınarak gözden kayboldu. Ferhat’a ulaşılamazken, hava kararınca arama çalışmaları sonlandırıldı.
Adana’nın Ceyhan ilçesinde dün serinlemek için nehre giren 16 yaşındaki genç aramalara rağmen bulunamadı.
Edinilen bilgiye göre, olay, dün 17.30 sıralarında D-400 Karayolu, Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçiliği yapan ailesiyle çilek toplamaya giden 16 yaşındaki Ferhat Batur, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, akıntıda yüzen Ferhat çırpınarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuk bulunamayınca olay yerine Adana Su Altı Kurtarma Ekibi çağırıldı. Aile kendi imkanlarıyla sandalla arama çalışması yaptı. Dalgıçlar, çocuğun girdiği bölge ve çalı diplerinde arama çalışmalarını akşam saatlerine kadar sürdürdü. Ferhat’a ulaşılamazken, hava kararınca arama çalışmaları sonlandırıldı.
Olay yerindeki Ferhat’ın babası Mehmet Şirin Batur’u dostları ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.
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