16 yaşındaki çocuk sulama kanalında kayboldu: Ölü bulundu

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki İ.İ. isimli yabancı uyruklu çocuk, girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı. Kısa süre sonra İ.İ., gözden kayboldu ve çevredeki yurttaşlar durumu polise bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulmak için kanalda ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Kanalın suyu kesildikten sonra arama çalışmaları bugün de devam etti. Yapılan aramalar sonucunda çocuğun cansız bedini suya girdiği yerden 8 kilometre uzaklıkta Havuzla Mahallesi'nde bulundu.

Bu arada çocuğun bir arkadaşıyla serinlemek amacıyla suya girdiği ikisin de boğulma tehlikesi atlattığı arkadaşının kurtulduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.