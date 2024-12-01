16 yaşındaki çocuktan taksi durağına silahlı saldırı: 20'den fazla suç kaydı!
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk Atapark Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağına silahlı saldırıda bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi.
16 yaşındaki U.B.K. çağırdığı taksinin gelmemesi üzerine taksi durağına giderek silahlı saldırı gerçekleştirdi.
GÖZALTINA ALINDI, 20'DEN FAZLA SUÇ KAYDI
Silah tutukluk yapınca U.B.K., durağın camlarını indirdi. Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi sırasında U.B.K. olay yerinden kaçtı.
Yapılan ihbar üzerine suça sürüklenen çocuk U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, U.B.K.'nin 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Etiketler: #16 yaşında #Çocuk #mahalle
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