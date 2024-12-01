Dehşeti yaşattılar… İki erkek, kadını önce darbetti sonra cinsel saldırıda bulundu
Tekirdağ Çerkezköy’deki bir müzikholde garson olarak çalışan bir kadın, mekana gelen iki kişi tarafından tecavüze uğradı. Sanıklardan biri, kadına cinsel saldırıda bulunurken diğerinin kayda aldığı ortaya çıktı. Her iki sanığa da hapis cezası verildi.
Tekirdağ Çerkezköy’de bulunan ‘Köşk Müzikhol’ isimli bir mekanda garson olarak çalışan 28 yaşındaki kadına 34 yaşında olan Zafer Çelik ve Uğur Karataş cinsel saldırıda bulundu.
HalkTV'den Nilay Abdal'ın haberine göre olay günü, kadın tanışıklığı olan Zafer Çelik ve Uğur Karataş ile bir lokantaya yemek yemeğe gitti ve gittikleri yeri beğenmediklerini, başka bir yere gideceklerini söyleyen kişilerin aracına bindi. Bu iki kişi, kendisini Çerkezköy’e geri bırakmalarını isteyen kadını ormanlık bir alana götürerek alıkoydu.
DARP VE HAKARET ETTİLER, ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER
Zafer Çelik ve Uğur Karataş, ormanlık alana götürdükleri kadına cinsel saldırıda bulunurken yaşananları telefonla kaydetti. 28 yaşındaki kadını darp eden şahıslar, kaçmaya çalışan kadını ölümle tehdit etti.
Saldırganların elinden kaçarak kurtulan kadın, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Sanıklar, suçlamaları kabul etmezken Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinsel saldırı eylemine ilişkin iki fotoğraf ve bir video kaydının bulunduğu belirtildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Konuya ilişkin Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada savunma yapan Zafer Çelik isimli şahıs, kadınla daha önceden tanıştıklarını iletti ve suçlamaları reddetti.
Diğer sanık Uğur Karataş ise, mahkemedeki savunmasında kadının para karşılığında cinsel ilişkiyi kabul ettiğini öne sürdü ve suçlamaları reddetti.
11’ER YIL HAPİS CEZASI
Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Zafer Çelik'e “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, özel hayatın gizliliği ihlal etmek, basit cinsel saldırı ve hakaret” suçlarından 11 yıl 3 ay yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, diğer sanık Uğur Karataş'a da 11 yıl hapis cezası verdi.
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