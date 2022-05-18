16 yaşındaki genç, arkadaşı tarafından bıçaklandı

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:07

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir parkta karşılaşan G.U. (16) ile aynı yaşlardaki arkadaşı M.E.Y. tartışma yaşadı. İkili arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan G.U. aldığı tek darbeyle bacağından yaralandı.

TABURCU EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan G.U. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli M.E.Y. Asayiş ekibi tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.