Fenerbahçe taraftarını taşıyan otobüse bıçaklı sopalı saldırı

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Fenerbahçe, taraftarları taşıyan otobüsün Trabzonsporlu kişiler tarafından bıçaklı, sopalı saldırıya uğradığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 14:23

Fenerbahçe, Edremit'ten gelen taraftarları taşıyan otobüsün Trabzonspor formalı kişiler tarafından saldırıya uğradığını açıklayarak, geçmiş olsun mesajı yayımladı.

https://www.cumhuriyet.com.tr/spor/son-dakika-fenerbahce-otobusune-trabzonspor-taraftarindan-bicakli-sopali-saldiri-1936149 

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