16 yaşındaki sürücü otomobil ile makas atarken ağaca çarptı: 3 yaralı

Konya’da 16 yaşında direksiyona geçerek makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 07:30
16 yaşındaki sürücü otomobil ile makas atarken ağaca çarptı: 3 yaralı
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Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde saat 23.30 sıralarında, şehir merkezinden Bosna Hersek Mahallesi istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki M.A.T. idaresindeki otomobil, seyir halindeki araçların arasında makas atması ve aşırı süratli olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın motoru koparak savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan 15 yaşındaki E.C. ile 15 yaşındaki M.R.Ö. yaralandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.C. ile M.R.Ö.’nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hurdaya dönen araç Emniyet otoparkına kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Trafik sürücü

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