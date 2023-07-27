Öfkeli sürücü otobüsün önünü kesip camlarını kırdı!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:45

Güncelleme: 27.07.2023 - 12:45

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yol verme kavgası yaşandı.

İddiaya göre; yol verme nedeniyle bir sürücü ile İETT otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Öfkeli araç sürücüsü, daha sonrasında içerisinde onlarca yolcunun bulunduğu otobüsün önünü keserek camlarını kırdı.

Şoföre hakaret ve tehditler savuran araç sürücünün o anları ise, cep telefonunun kamerasına yansıdı.