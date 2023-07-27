Öfkeli sürücü otobüsün önünü kesip camlarını kırdı!
Esenyurt’ta bir sürücü, yol verme tartışmasının ardından İETT otobüsüne saldırdı. Seyir halindeki otobüsün önünü kesen öfkeli adam, şoföre hakaret ve tehditler savururken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yol verme kavgası yaşandı.
İddiaya göre; yol verme nedeniyle bir sürücü ile İETT otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Öfkeli araç sürücüsü, daha sonrasında içerisinde onlarca yolcunun bulunduğu otobüsün önünü keserek camlarını kırdı.
Şoföre hakaret ve tehditler savuran araç sürücünün o anları ise, cep telefonunun kamerasına yansıdı.
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