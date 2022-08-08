16 yaşındaki Zeynep 3'üncü kattan düşüp öldü
Adana'da 10 katlı binanın 3’üncü katından düşen 16 yaşındaki Zeynep İbiş, hayatını kaybetti.
Hatay’dan akraba düğünü için gelen Zeynep İbiş, dün akşam saat 22.00 sıralarında halasıyla birlikte düğünden çıkarak eve geldi.
CANSIZ BEDENİNİ AİLESİ BULDU
Halası içerideyken balkonda bir süre oturan İbiş, bilinmeyen bir nedenle 3’üncü kattan düştü. Düğünden çıkarak eve gelen İbiş’in ailesi, bahçe kısmında İbiş’in hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbiş’in öldüğünü tespit etti. Aile sinir krizi geçirirken, İbiş’in cesedi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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