Pakistan'daki Broad Peak zirvesine tırmanan İngiliz dağcı düşerek öldü
Pakistan'ın Karakurum Dağları'nda tırmanış yapan İngiliz bir dağcı, yüksek mesafeden düşerek yaşamını yitirdi.
Pakistan'ın kuzeyinde, Karakurum Dağları'ndaki Broad Peak zirvesine tırmanan İngiliz dağcı, düşerek yaşamını yitirdi.
Dawn gazetesindeki habere göre, yetkililer, ismi henüz belirlenemeyen İngiliz dağcının 8 bin 51 metre yükseklikteki Broad Peak zirvesine tırmanırken düşerek hayatını kaybettiğini belirtti.
Aynı zirveye çıkan dağcılardan George isimli Romanya vatandaşının, sıvı kaybı ve yorgunluk sebebiyle yaşam mücadelesi verdiğini aktaran yetkililer, bölgedeki dağcıların helikopter istediğini kaydetti.
Öte yandan, 61 yaşındaki dağcı Richard Cartier'in 8 bin 611 metre yükseklikteki K2 Dağı'ndan inerken kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarına rağmen 2 gündür bulunamadığı belirtildi.
Gilgit-Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor.
Pakistan'ın milli kahramanı olarak anılan dağcı Ali Sadpara, İzlandalı Jon Snorri ve Şilili Juan Pablo Mohr, Şubat 2021'de, K2'ye tırmanmaya çalışırken ölmüştü.
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