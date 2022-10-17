17 Ekim 2022 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji 17 Ekim hava durumu raporunu yayınladı. Yeni rapora göre birçok ilde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl hariç) ile Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Denizli, G. Antep, Kilis, Adıyaman, Mardin ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile yarın Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ile bu akşam saatlerinde Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA 16°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 19°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
YOZGAT 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzey ve batısı ile yarın zamanla doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
KARS 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis ile yarın Mardin ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 19°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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