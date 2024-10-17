17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü nedir? 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü neden kutlanır?

Yayınlanma: 17.10.2024 - 09:44

Güncelleme: 17.10.2024 - 09:45

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü, dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. İlk olarak 17 Ekim 2012 tarihinde TEMAD'ın kuruluş gününde kutlanmaya başlanmıştır. Peki, 17 Ekim ne günü? 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü nedir, neden kutlanır?

17 EKİM DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylık vazifesinden emekli olan Yüksel Binici'nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucu Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul görmüştür.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Yönetim Kurulunun 19 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda Yüksel Binici'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak yaptığı teklif üzerine 17 Ekim tarihlerinin Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanması kararı alınmıştır.

17 EKİM NEDEN KUTLANIR?

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü 17 Ekim 1984 olduğundan dolayı bu tarihte kutlanmaktadır.