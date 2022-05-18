17 kişi hayatını kaybetmişti: Kastamonu'daki selde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidine tahliye

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:04

11 Ağustos 2021 tarihindeki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yaşayan 17 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 3 kişi de yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Yıkılan Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Özkan’ın inşa ettirdiği aynı dere yatağındaki Rüya Apartmanı da sel felaketinden sonra kontrollü olarak yıkıldı.

İSTANBUL'DAKİ GÖZALTININ ARDINDAN TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde Ölçer Apartmanı’nı selden 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sel felaketinin ardından Bozkurt ilçesinden ayrılan Mehmet Özkan, İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul’daki işlemlerinin ardından Kastamonu’ya getirilen Mehmet Özkan, İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Özkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tutuklu Mehmet Özkan ile tutuksuz yargılanan Mimar Levent Mutlu, mühendis Ahmet Ersöz, Salim Terzi ve Şadi Yıldırım hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede, sanıkların sel ve taşkın riski taşıyan Bozkurt ilçesinde mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde gerçekleştirdikleri eylemlerin sonuçlarını gördükleri, ancak buna rağmen mevzuata ve tekniğe aykırı olarak sorumlu eylemleri gerçekleştirdikleri, şüphelilerin öngördüklerini, ancak gerçekleşmesini istemedikleri neticesinin 11 Ağustos 2021 tarihindeki sel felaketinde gerçekleştiği belirtilerek sanıkların bilinçli ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçunu işledikleri ifade edilerek cezalandırılması istendi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

İddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıklar hakkında İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklar savunma yaptı. Duruşmaya sanık Mehmet Özkan ve Levent Mutlu SEGBİS aracılığı ile bağlanırken, Ahmet Ersöz, müştekiler, tanıklar ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

Salim Terzi ve Şadi Yıldırım’ın ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadıkları belirtildi. Sanıklar Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmaları dinlendi.

''EN SON SUÇLANACAK KİŞİ BENİM''

Müteahhit Mehmet Özkan, yıkılan bina gibi dere yatağına yapılan istinat duvarının da incelenmesi gerektiğini söyledi.

Binanın yıkılmasında bir kusuru olduğunu düşünmediğini söyleyen Özkan, ''Müteahhit olarak nasıl ki bizim yaptığımız yıkılan bina inceleniyorsa DSİ tarafından yapılan istinat duvarının da araştırılması gerekmektedir. Bu duvarın yapılmasına izin veren duvarı yapan müteahhidin de soruşturmaya dahil edilmesi gerekmektedir. Bu duvarlar yaparken dere daraltılarak yapılmıştır'' şeklinde savunma yaptı.

Özkan, ''Proje yapmak benim görevim değildir, projeyi mimar yapar, ruhsatını belediye verir, bu kişiler suçlandıktan sonra en son suçlanacak kişi benim'' dedi.

''ÖNGÖRMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİ''

Selin öngörülmesinin mümkün olmadığını belirten Özkan, “Böyle bir selin gelebileceğini öngörmemiz mümkün değildir. Olayın bu kadar büyük bir olay olması ve basında bu şekilde haberler çıkmasından dolayı adresimi değiştirdim. Polisler kapıya geldiğinde ise kapıyı kendim açtım ve teslim oldum” diye konuştu.

''İMAR ÇERÇEVESİNDE BİNAYI HAZIRLADIM''

Daha sonra savunma yapan mimar Levent Mutlu ise Bozkurt Belediyesi’nin verdiği imar izni dahilinde binanın projesini hazırladıklarını belirterek, “Mimar olarak yıkılan binada kusurum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü belediyenin vermiş olduğu imar çerçevesinde binayı hazırladım, yapı denetimde bu binayı inceledi. İşin yapım kısmı ile alakalı olarak da herhangi bir görevim olmadığı için kusurum yoktur. Ben binanın sadece mimari projesini çizdim” şeklinde konuştu.

Ahmet Ersöz, “İnşaat sektöründe öncü bir kuruluş olup DSİ böyle bir sel taşkınını öngöremiyorsa bizim öngörmemizin beklenmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

MÜTEAHHİT TAHLİYE EDİLDİ

Sanık savunmalarının dinlenmesinin ardından söz alan müştekiler, sanıklar hakkında şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını istedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek karartılacak delil olması ve tutuklulukta geçirilen süreye ölçülü olacağı gerekçesi ile Mehmet Özkan’ın tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.