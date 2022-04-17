Bozkurt Belediye Başkanı Çelik, bedava elektrik projesinin ayrıntılarını anlattı

17 Nisan 2022 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aralık 2021’de Şanlıurfa’ya yaptığı ziyarette, belediyeler aracılığıyla çiftçilere bedava elektrik vereceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu’nun “bedava elektrik” vaadini “tiye alan” konuşmalar yaptı. Kılıçdaroğlu, partisinin 12 Nisan’daki grup toplantısında konuyu yeniden gündeme getirdi. CHP’li Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik’i işaret ederek, “Başkanımız bu konuda ilk ve önemli adımı atacak. Çiftçiye elektriği bedava verecek” dedi. Başkan Çelik, söz konusu projeyle çiftçiye nasıl bedava elektrik vereceklerini Cumhuriyet’e anlattı.

Çelik, “2015’te 1 megavatlık bir güneş enerjisi santralı yapmıştık. Sonrasında meclisten karar çıkarıp kooperatiflere ortak olduk. 11 kooperatif için ortalama 1.2 megavat ihtiyaç olduğu ortaya çıktı” dedi. Bu kapasitede bir santralın ortalama 1 milyon dolara kurulabildiğini belirten Çelik, “Ziraat Bankası, tarımsal birliklere sıfır faizli, iki yıl ödemesiz, beş yıl vadeli kredi veriyor. Buna başvurarak finans sorununu çözdük” diye konuştu.

Tarımsal sulamanın yıl içerisinde dört ay sürdüğünü ancak santralın 12 ay çalışacağını vurgulayan Çelik, “8 aylık elektriği dağıtım şirketine satacağız ve elde edilen gelirle kredi ödenecek. Dört yılda borç ödenecek” dedi. Dört yılın sonunda sistemin para kazanmaya başlayacağını da aktaran Çelik, “Hem santraldan elektrik alacağız hem de elektriği kullanmadığımız sekiz ayda, onu satarak çiftçilerimize gelir sağlayacağız” ifadelerini kullandı.