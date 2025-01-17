17 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:07

Güncelleme: 17.01.2025 - 11:07

MANİSA ilinde 17 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-17 2025-01-17 09:00:28.955-2025-01-17 15:00:34.969 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; sancaklıuzuncınar, Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu, sancaklı uzunçınar iç yolu, İsimsiz4, , sancaklıuzuncınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-17 2025-01-17 09:00:41.855-2025-01-17 15:00:55.853 saatleri arasında Kayalıoğlu; Pınarbaşı sk, BARBAROS, pınarbaşı sk, İstiklal Cd., Manisa Akhisar Yolu, Doğuca Köyü İç Yolu, Barbaros Sk., yeşil, selvi, istiklal, İsimsiz45, İsimsiz10, İsimsiz108, İsimsiz106, SÜSLÜ, İsimsiz99, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, pınarbaşı, İsimsiz9, süslü sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-17 2025-01-17 09:00:50.654-2025-01-17 13:00:58.211 saatleri arasında Hacımusa; İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz2, , Hacımusa Köyü Yolu, Hacımusa Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 09:00:50.654-2025-01-17 13:00:58.211 saatleri arasında Gözlet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-17 2025-01-17 09:00:52.677-2025-01-17 17:00:08.713 saatleri arasında Çiftlik; İsimsiz9, Çiftlik Köyü Yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz3, , Çiftlik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-17 2025-01-17 09:00:52.677-2025-01-17 17:00:08.713 saatleri arasında Cumhuriyet; Yavuz selim cad., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 09:00:52.677-2025-01-17 17:00:08.713 saatleri arasında Samsacı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 09:00:52.677-2025-01-17 17:00:08.713 saatleri arasında Sarıkaya; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 09:00:52.677-2025-01-17 17:00:08.713 saatleri arasında Adil; Adil Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-17 2025-01-17 09:00:52.677-2025-01-17 17:00:08.713 saatleri arasında Darkale; , Darkale Köyü, Darkale Köyü İç Yol, Darkale Köyü İç Yolu, Darkale İç Yol, Patika, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Darkale Köy Yolu , İsimsiz20, Darkale SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.