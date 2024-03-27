17 şehir tercih edilmedi: Hekim kadroları yine boş kaldı

İktidarın “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin yurtdışına göçü sürerken kalanlar da kamuyu tercih etmiyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2024’ün ilk atama kura sonuçlarına göre kadroların yalnızca yüzde 38’i doldu. Çocuk sağlığı branşı yine boş kaldı.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00
17 şehir tercih edilmedi: Hekim kadroları yine boş kaldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Giderlerse gitsinler” dediği hekimlerin yurtdışına göçü sürerken, ülkede kalanlar da kamuyu tercih etmiyor. 2023’te Sağlık Bakanlığı’nın uzman hekim branşlarında açılan her 4 kadrodan 3’ünün boş kaldığını gazetemiz gündeme getirmişti. Bakanlığın 2024’ün ilk yeniden atama kura sonuçlarına göre de kadroların yalnızca yüzde 38’i doldu. Açılan 1756 kadronun 661’i tercih edildi. 17 il hiç tercih edilmezken randevu sorununun en fazla yaşandığı branş olan çocuk sağlığı alanında ise çok az kadro açılmasına karşın kadrolar yine boş kaldı. 

14 BRANŞ BOŞ KALDI

Yurtdışına gitmek için Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) “iyi hal belgesi” alan hekim sayısı 2023’te bini geçerken, ülkede 100 bin kişiye 228 hekim düşüyor. Avrupa Birliği’nde (AB) 402 olan bu sayının OECD ortalaması ise 372. Hekim açığını kapatamayan bakanlığın, 2024 için açtığı kadrolar da doldurulamadı. 13 ilin doluluk oranı yüzde 50’yi geçebilirken Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kırşehir, Muş, Nevşehir, Rize, Sinop ve Şırnak ise hiç tercih edilmedi. İçinde çocuk ramotolojisi, el cerrahisi, tıbbi onkoloji, immünoloji ve alerji hastalıkları, jinekolojik onkoloji cerrahisi ve çocuk enfeksiyon hastalıkları gibi önemli alanlar da bulunan 14 branş için açılan kadrolar boş kaldı. 66 branşta açılan kadrolarda yalnızca 6 branş yüzde 100 doluluk oranına ulaşabildi. 

KUYRUKLAR UZAYACAK

Sonucu Cumhuriyet’e değerlendiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Bakan, seçim gezilerinde halka ‘4 yıl sabredin’ dese de uzayan muayene kuyrukları 2024’te de devam edecek. Bakanın, hekimleri kamuda ve ülkede tutacak bir strateji gerçekleştirmesi gerekiyor” diye konuştu.


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