17 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.02.2024 - 00:32

Güncelleme: 17.02.2024 - 00:32

DÜZCE ilinde 17 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK mahallelerinde 102 CD., 110 SK., 112, 112 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA, YAZLIK mahallelerinde 104 SK., 105 SK., 106, 106 SK., 107 SK., 108 SK., 109 SK., TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 481. SK., 500. SK., 5700., 5701., 5705., 5708. SK., 5709., 5711., 5711. SK., 5713. SK., 5726. SK., 5727. SK., 5728. SK., 5744. SK., DAMLA SK., YAĞMUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 10:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, KÜLTÜR mahallelerinde 1001. SK., 1003., 1003. CD., 1012., 1017., 686., 698. SK., 701. SK., 724. SK., 996. SK., DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ, DÜZCE DEVLET HASTANESİ ACİL Gİ, ESKI TEKAVIL, ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ TEKAVİL SK., GÜNEL SK., HACI BILAL, HACI BİLAL SK., HASTANE, HASTANE SK., ISTANBUL, KADIRGA SK., KALYON SK., MARMARA SK., OFIS, OFİS SK., ŞAHİN SK., URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 14:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, CUMHURİYET, HACI ALİLER, N KENDISI mahallelerinde 1900., 1900. SK., 5392. SK., 5393. SK., 5394. SK., 5397., 5397. SK., 5400., 5400. SK., 5402., 5402. SK., D 100 KARAYOLU CD., HACIALİLER KÖYÜ YOLU, MERKEZ HACIALILER, TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 11:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, CEDIDIYE, CEDİDİYE mahallelerinde 348., 405. SK., 431., 431. SK., 433. SK., 436., 437., 437. SK., 438. SK., ARKA SK., ARSAL SK., AZİM SK., AZMIMILLI, AZMİMİLLİ SK., BAYRAK CD., BOYACI SK., CELAL KASAPOĞLU CD., CEVDET KOMİT CD., DÜLGER SK., GAZHANE, GAZHANE CD., GENERAL MİTHAT SK., GÜNDOĞDU SK., HALİL ÖZ SK., HAMDİ SK., HASAN TÜFEKÇİ SK., KARAYAKA, KARAYAKA SK., ORÇUN, ORÇUN SK., ŞAFAK SK., ZAFERİ MİLLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, GÖLORMANI, KÜRT mahallelerinde BALLICA İÇ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KÜRT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FIRINYANI, KUZ, ORDULUKARADERE mahallelerinde FIRINYANI, KUZ, ORDULUKARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, ORDULUKARADERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK mahallelerinde 5640. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, ŞIRALIK mahallelerinde 5507., 5512. SK., 5515. SK., 5916., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5503. SK., 5505. KÜME EVLER, 5509. SK., 5511. SK., 5560., CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5844. SK., 5846., 5846. SK., 5850. SK., 5858., 5858. SK., 5859. SK., 5864., 5864. CD., 5879. SK., 5880. SK., 5926., 5950., DARICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFANOGLU, AYNALI, ÇAYIRTARLA, ÇOBANOGLU, ÇORAK, KAYMAKÇI, MERKEZ, OVA, SEHIT, ŞEHİT, TERZIALILER, TERZİALİLER, YENİ, YENİ AYNALI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 605 SK., AFANOGLU, AYNALI, AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU, AYNALI KÖYÜ YOLU, ÇOBANOGLU, ÇORAK, KAYMAKÇI KÖYÜ İÇ YOLU, KAYMAKÇI KÖYÜ YOLU, KONURALP 118., KONURALP 219., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD., KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP ÇILIMLI, KONURALP ÇİLİMLİ CD., KONURALP GÜVEN, KONURALP HAMAM, KONURALP KARAKOL, KONURALP TEPECIK, KONURALP TEPECİK, KONURALP YAKA SK., OVA, YENİAYNALI KÖYÜ YOLU, YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, OSMANCA mahallelerinde DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAPOGLU, MERKEZ mahallelerinde CAPOGLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, KABALAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILÜZÜM, KURU ALI, MERKEZ mahallelerinde KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU, KURUALI, KURUALİ MEVKİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISLA, KIŞLA, KÜLTÜR mahallelerinde 12. KASIM CD., 303. SK., 502. SK., 504. SK., 505, 505. SK., 506, 506. SK., 507. SK., 508. SK., 532, 559, CUMHURIYET, OKULLAR, OKULLAR CD., ÖREN CD., ÖREN YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 13:00-14:10 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, N KENDISI, SELAMLAR mahallelerinde 705. SK., ADAPAZARI BOLU YOLU, ÇAYBÜKÜ, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 14:30-15:40 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde EREĞLİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYAĞZI, KIRAZYANI, KUMPINAR mahallelerinde 1. SK., ÇAYAĞZI KÖYÜ YOLU, KIRAZYANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIÇEK, DİKMELİ, TAŞKÖPRÜ, YAMALI mahallelerinde D 100 KARAYOLU, DİKMELİ KÖYÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU, YAMALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHIRAGA, MAHİRAĞA mahallelerinde AHMET ÇAVUŞ SK., DÜZCE CD., KANAL, PARK İÇİ YOLU, PARK SK., TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHİRAĞA, ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 132., 136., 137., 138., A. USLU SK., AKDERE, ARABACI SK., BAGDAT, HÜSEYİN AYDIN SK., IRFAN ÖZTÜRK, İRFAN ÖZTÜRK CD., KANAL CD., KANAL. SK., LİSE SK., MEHMET ACAR CD., MUSTAFA KURTKAYA CD., ÖZTÜRK SK., SAGLIK OCAGI SK., SARI SK., SEHIT FIKRI ÖZTÜRK, ŞEHİT FİKRİ ÖZTÜRK CD., TEKEL CD., TUFAN SK., YAŞAR YAVUZ CD., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKUZDEĞİRMEN, MERKEZ mahallelerinde CUMAYERİ YOLU, DEGIRMEN, DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.