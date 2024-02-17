17 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.02.2024 - 00:32

Güncelleme: 17.02.2024 - 00:32

İZMİR ilinde 17 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-17 2024-02-17 08:30:11.149-2024-02-17 15:30:21.817 saatleri arasında Haykıran; 800. Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:17.583-2024-02-17 16:00:32.482 saatleri arasında Yeşil Pınar; Şair Mehmet Akif Ersoy, 9423. Sk., 9315. Sk., 424. Sk., 322. Sk., 323, 320/1, 321. Sk., 320. Sk., 318. Sk., 316. Sk., 314/1. Sk., 314. Sk., 129. Sk., 105/2. Sk., 329 Sk., 326, 317. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:17.583-2024-02-17 16:00:32.482 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:17.583-2024-02-17 16:00:32.482 saatleri arasında Gölcük; 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 9402, 9404. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., 9425. Sk., 9423. Sk., 9422. Sk., 9413. Sk., 9406. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:17.583-2024-02-17 16:00:32.482 saatleri arasında İncirli Pınar; 105/2, Vali Kutlu Aktaş Cd., 131. Sk., 130. Sk., 129/3. Sk., 129/2. Sk., 129. Sk., 128. Sk., 127. Sk., 126. Sk., 125/2. Sk., 125/1. Sk., 125, 105/2. Sk., 126/2, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:28.071-2024-02-17 16:00:00.196 saatleri arasında İncirli Pınar; 123. Sk., 124. Sk., 125, İsimsiz11, 138. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., 143/3, 143, 129/4, 9422. Sk., 9404. Sk., 9403. Sk., İsimsiz1, 137. Sk., 135. Sk., 134. Sk., 132. Sk., 127. Sk., 126. Sk., 105/2. Sk., 125/2. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 9142. Sk., 9142/1. Sk., 141. Sk., 116. Sk., 110/2. Sk., 119. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 121/1. Sk., 122. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:28.071-2024-02-17 16:00:00.196 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:28.071-2024-02-17 16:00:00.196 saatleri arasında Gölcük; 9403. Sk., 9404. Sk., 9422. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:46.147-2024-02-17 16:00:00.309 saatleri arasında 75. Yıl Cumhuriyet; 44 Sk., Zekeriya Toksuz, Yusuf Kafalı, Mehmet Akif Ersoy Cd., 53. Sk., 51/1. Sk., 50. Sk., 49. Sk., 46. Sk., 45. Sk., 44/1. Sk., 44. Sk., 43. Sk., 42. Sk., 3501. Sk., 44/2, ANADOLU, İsimsiz34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:46.147-2024-02-17 16:00:00.309 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; 40. Sk., 36. Sk., 3532/1. Sk., 3532. Sk., 3530. Sk., 3528. Sk., 3526. Sk., 3513. Sk., 3507. Sk., 3505. Sk., 3503. Sk., 3501. Sk., gaziler, 3510, 3519, zekeriya toksöz, 3511, FEVZİ PAŞA, 3519, 42. Sk., 42, , ANADOLU, 3515, mimar sinan, Çiğli Foça Yolu, Zekeriya Toksuz, Gediz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:46.147-2024-02-17 16:00:00.309 saatleri arasında Kesik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:46.147-2024-02-17 16:00:00.309 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:46.147-2024-02-17 16:00:00.309 saatleri arasında Maltepe Serbest Bölgesi; Ardıç Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-17 2024-02-17 09:00:06.596-2024-02-17 17:00:12.812 saatleri arasında Ovacık; Ovakent, Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Market Bostancı Sitesi, Cumhurıyet Sıtesı, İsimsiz212, İsimsiz211, İsimsiz208, İsimsiz155, 7400 Sk., İsimsiz138, İsimsiz136, İsimsiz134, İsimsiz132, İsimsiz80, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz117, İsimsiz112, İsimsiz111, 7400. Sk., İsimsiz105, KIZKAPANI, İsimsiz66, İsimsiz88, İsimsiz34, İsimsiz60, İsimsiz29, İsimsiz28, Kızkapan, sağlıkçılar sitesi yolu, 7400, , Özpamir Sitesi, Özberil Sitesi, Çağdaşkent Sitesi, Yuvamkentsitesi, Sutur Sitesi, Sertur Sitesi, Sağlıkçılar Sitesi, Pembe Evler Sitesi, Ovacık Sağlık Sitesi, Kabaçelik Mevkii, BALLIBAĞ MEVKİİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:06.596-2024-02-17 17:00:12.812 saatleri arasında Musalla; İsimsiz48, İsimsiz45, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, , 7172 sk., Soğanlık Küme Evleri, İsimsiz68, İsimsiz61, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:06.596-2024-02-17 17:00:12.812 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:06.596-2024-02-17 17:00:12.812 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:06.596-2024-02-17 17:00:12.812 saatleri arasında Çakabey; , 2010/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:40.75-2024-02-17 11:00:55.415 saatleri arasında Şifne; 6420. Sk., 6421. Sk., 6424. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6428. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., 7423 Sk., Ara Sk., Fener Yolu Konakları, Site İç Yol, Sıte Icı Yol, 6372, 6359, 6414/1, 6352, 4359, , İsimsiz1, 6267. Sk., İsimsiz4, 6359 sk., İsimsiz6, 6417/1, İsimsiz9, İsimsiz10, 6352/1, 6000, 6407, 6368, 6364, 6353/1, 6418/1 sk., 6367, 6418, 6422, 6163/1, 6163/2. Sk., 6165, 6337. Sk., 6349. Sk., 6350. Sk., 6351, 6353. Sk., 6354, 6355. Sk., 6355/1. Sk., 6357. Sk., 6359. Sk., 6360, 6362. Sk., 6366. Sk., 6369/1, 6370. Sk., 6371. Sk., 6372. Sk., 6373. Sk., 6374. Sk., 6375. Sk., 6376. Sk., 6377. Sk., 6378. Sk., 6379. Sk., 6380. Sk., 6381. Sk., 6382. Sk., 6383. Sk., 6384. Sk., 6385. Sk., 6386. Sk., 6387. Sk., 6388. Sk., 6389. Sk., 6390. Sk., 6391. Sk., 6392. Sk., 6393. Sk., 6393/1. Sk., 6394. Sk., 6395. Sk., 6396. Sk., 6397. Sk., 6398. Sk., 6399. Sk., 6400. Sk., 6401/1, 6402. Sk., 6403. Sk., 6404. Sk., 6406. Sk., 6408. Sk., 6409. Sk., 6411. Sk., 6412. Sk., 6415. Sk., 6417. Sk., 6419. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:40.75-2024-02-17 11:00:55.415 saatleri arasında Yalı; , İsimsiz6, 6275, İsimsiz9, 6291 sk., İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz47, İsimsiz49, 6323. Sk., 6267. Sk., İsimsiz53, İsimsiz3, 6000, 6308, 6291/3 SK., 6291/2 SK., 6292 SK, 6266/1, 6001. Sk., 6334, 6308/1, 6157/4 SK., 6157/5 SK., 6157/6 SK., 6155/1. Sk., 6156/1. Sk., 6157/1. Sk., 6158/2. Sk., 6159/1. Sk., 6160/1. Sk., 6161/1. Sk., 6163/1, 6165, 6166. Sk., 6166/1. Sk., 6167. Sk., 6169. Sk., 6170. Sk., 6172. Sk., 6172/1. Sk., 6173/1. Sk., 6174. Sk., 6175. Sk., 6175/1. Sk., 6176. Sk., 6177. Sk., 6178. Sk., 6178/1. Sk., 6178/2. Sk., 6179. Sk., 6180. Sk., 6181. Sk., 6182. Sk., 6185. Sk., 6186. Sk., 6187. Sk., 6187/1. Sk., 6188. Sk., 6191. Sk., 6191/1. Sk., 6192. Sk., 6193. Sk., 6194. Sk., 6195. Sk., 6195/1. Sk., 6196. Sk., 6197. Sk., 6198. Sk., 6199. Sk., 6200. Sk., 6201. Sk., 6202. Sk., 6203. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6209. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., 6217. Sk., 6218, 6219. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6223. Sk., 6224. Sk., 6225. Sk., 6226. Sk., 6227. Sk., 6228. Sk., 6230. Sk., 6231. Sk., 6232. Sk., 6235. Sk., 6236. Sk., 6237. Sk., 6238. Sk., 6239. Sk., 6240. Sk., 6241. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247. Sk., 6248. Sk., 6250. Sk., 6254. Sk., 6255. Sk., 6256. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6259. Sk., 6260. Sk., 6266. Sk., 6267. Sk., 6268. Sk., 6269. Sk., 6270. Sk., 6271. Sk., 6272. Sk., 6273. Sk., 6277. Sk., 6279. Sk., 6279/1. Sk., 6280. Sk., 6281. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6284. Sk., 6285. Sk., 6287. Sk., 6289. Sk., 6291. Sk., 6291/1. Sk., 6293. Sk., 6294. Sk., 6295. Sk., 6296. Sk., 6297. Sk., 6298. Sk., 6299. Sk., 6300. Sk., 6301. Sk., 6302. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6306. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6314. Sk., 6315. Sk., 6316. Sk., 6317. Sk., 6319. Sk., 6323. Sk., 6324. Sk., 6325. Sk., 6327. Sk., 6329. Sk., 6330 Sk., 6330. Sk., 6332 Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk., 6339. Sk., 6342 Sk., 6342. Sk., 6343. Sk., 6344. Sk., 6346. Sk., 6348. Sk., 6350. Sk., 6319/1, 6307, 6201, 6278, 6173. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:40.75-2024-02-17 11:00:55.415 saatleri arasında Ildır; 37220. Sk., 37219. Sk., 37218. Sk., 37217. Sk., 37215. Sk., 37211. Sk., 37210. Sk., 37208. Sk., 37207. Sk., 37201. Sk., 37200. Sk., 37198. Sk., 37197. Sk., 37195. Sk., 37194. Sk., 37193. Sk., 37191. Sk., 30010. Sk., 27000. Sk., 30203, 30200, 30208, İsimsiz158, İsimsiz156, İsimsiz154, İsimsiz153, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz148, İsimsiz147, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz141, İsimsiz138, İsimsiz136, İsimsiz135, İsimsiz134, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz124, İsimsiz118, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz104, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz97, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz78, İsimsiz67, İsimsiz49, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz29, İsimsiz24, 30014, İsimsiz22, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz10, , İNÖNÜ CD., ILDIR GAZİ MUSTAFA KEMAL, ATATÜRK CD., Ildır Köyü, Cıkmaz Sokak, Ara Sk., 37257. Sk., 37256. Sk., 37243. Sk., 37242. Sk., 37241. Sk., 37239. Sk., 37238. Sk., 37237. Sk., 37236. Sk., 37235. Sk., 37234. Sk., 37233. Sk., 37232. Sk., 37231. Sk., 37230. Sk., 37229. Sk., 37228. Sk., 37227. Sk., 37226. Sk., 37225. Sk., 37224. Sk., 37223. Sk., 37222. Sk., 37221. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:40.75-2024-02-17 11:00:55.415 saatleri arasında Germiyan; 20300, 27025, 27118, Ulus Cd., Sümbül Sokak, Site İci Yol, Burcu Sitesi, 27184. Sk., 27183. Sk., 27182. Sk., 27181. Sk., 27179. Sk., 27178. Sk., 27177. Sk., 27176. Sk., 27175. Sk., 27174. Sk., 27173. Sk., 27171. Sk., 27169. Sk., 27168. Sk., 27167. Sk., 27166. Sk., 27163. Sk., 27162. Sk., 27161. Sk., 27160. Sk., 27157. Sk., 27155. Sk., 27152. Sk., 27150. Sk., 27149. Sk., 27144. Sk., 27135. Sk., 27134. Sk., 27133. Sk., 27123. Sk., 27122. Sk., 27121. Sk., 27116. Sk., 27115. Sk., 27114. Sk., 27112. Sk., 27111. Sk., 27110. Sk., 27109. Sk., 27108/1. Sk., 27107. Sk., 27106. Sk., 27104. Sk., 27103. Sk., 27102. Sk., 27101. Sk., 27100. Sk., 27099. Sk., 27098. Sk., 27095. Sk., 27094. Sk., 27093. Sk., 27092. Sk., 27091. Sk., 27090/1. Sk., 27090. Sk., 27089. Sk., 27088. Sk., 27087. Sk., 27086. Sk., 27084. Sk., 27083. Sk., 27082. Sk., 27081. Sk., 27080. Sk., 27078. Sk., 27077. Sk., 27076. Sk., 27075. Sk., 27074. Sk., 27073. Sk., 27072. Sk., 27071. Sk., 27070. Sk., 27069. Sk., 27068. Sk., 27065. Sk., 27064. Sk., 27063. Sk., 27062/5, 27061/1. Sk., 27061. Sk., 27060, 27059. Sk., 27058. Sk., 27057. Sk., 27056. Sk., 27052. Sk., 27051. Sk., 27050. Sk., 27049. Sk., 27048. Sk., 27047. Sk., 27046. Sk., 27045. Sk., 27039. Sk., 27037. Sk., 27036. Sk., 27034. Sk., 27030. Sk., 27029. Sk., 27028. Sk., 27027. Sk., 27025. Sk., 27024. Sk., 27023. Sk., 27022. Sk., 27020. Sk., 27016. Sk., 27011. Sk., 27010. Sk., 27009. Sk., 27008. Sk., 27007. Sk., 27006/1. Sk., 27004. Sk., 27003. Sk., 27002. Sk., 27001. Sk., 20307. Sk., 20006. Sk., 20305, 6299/1 SK., 6291/2 SK., 6292 SK, 27000, İsimsiz266, İsimsiz265, İsimsiz246, İsimsiz245, 20300 sk., İsimsiz240, İsimsiz192, İsimsiz191, İsimsiz159, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:40.75-2024-02-17 11:00:55.415 saatleri arasında Alaçatı; İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz3, İsimsiz46, İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:40.75-2024-02-17 11:00:55.415 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:40.75-2024-02-17 11:00:55.415 saatleri arasında Reisdere; 6141. Sk., 6143. Sk., 6144. Sk., 6146. Sk., 6147/2. Sk., 6152. Sk., 6153. Sk., 6154. Sk., 6155. Sk., 6156. Sk., 6157. Sk., 6157/2. Sk., 6158. Sk., 6158/1. Sk., 6159. Sk., 6159/2. Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6162. Sk., 6163. Sk., Site İç Yol, Siteiçyol, 6007, 6161/3, 6019, 6140. Sk., 6139. Sk., 6138. Sk., 6133. Sk., 6128. Sk., 6127. Sk., 6126. Sk., 6125. Sk., 6124. Sk., 6123. Sk., 6121. Sk., 6120. Sk., 6119/5. Sk., 6119. Sk., 6118. Sk., 6116. Sk., 6114. Sk., 6113. Sk., 6108/1. Sk., 6108. Sk., 6105. Sk., 6104. Sk., 6103. Sk., 6101. Sk., 6099/2. Sk., 6099. Sk., 6098. Sk., 6097. Sk., 6096. Sk., 6093. Sk., 6092. Sk., 6090. Sk., 6089. Sk., 6088. Sk., 6087. Sk., 6086. Sk., 6085. Sk., 6084, 6083/1. Sk., 6083. Sk., 6082. Sk., 6081. Sk., 6080/1, 6079. Sk., 6078. Sk., 6074. Sk., 6070. Sk., 6064. Sk., 6060. Sk., 6051. Sk., 6034. Sk., 6033. Sk., 6032. Sk., 6031. Sk., 6030. Sk., 6029. Sk., 6025/1. Sk., 6025. Sk., 6024. Sk., 6021. Sk., 6020. Sk., 6019. Sk., 6015. Sk., 6014. Sk., 6013. Sk., 6012. Sk., 6011. Sk., 6010. Sk., 6009. Sk., 6007. Sk., 6006. Sk., 6004/3. Sk., 6004/2. Sk., 6004/1. Sk., 6004. Sk., 6003. Sk., 6002. Sk., 6001. Sk., 6139/1 Sk., 6001. Sk, 6163/3 sk., 6016, 6033/2, 6034/1 sk, 6099/4, 6161/2, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:45.776-2024-02-17 17:00:54.193 saatleri arasında Ovacık; İsimsiz166, , İsimsiz174 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:45.776-2024-02-17 17:00:54.193 saatleri arasında Altınkum; İsimsiz142, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:45.776-2024-02-17 17:00:54.193 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 11:00:22.584-2024-02-17 13:00:29.614 saatleri arasında Reisdere; 6119/1. Sk., 6151. Sk., 6147/2. Sk., 6147/1. Sk., 6120. Sk., 6119/5. Sk., 6119/4. Sk., 6119/3. Sk., 6119/2. Sk., 6078/4. Sk., 6078/3. Sk., 6078/2. Sk., 6078/1. Sk., 6078. Sk., 6075/3. Sk., 6075/2. Sk., 6075/1. Sk., 6069. Sk., 6064/2. Sk., 6064/1. Sk., 6064. Sk., 6002. Sk., 6123/2, 6078/5, 6149/1, 6149/2, 6149/3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 11:00:22.584-2024-02-17 13:00:29.614 saatleri arasında Şifne; 6353. Sk., 6149. Sk., 6420/1 SK, 6420/1 SK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 11:00:22.584-2024-02-17 13:00:29.614 saatleri arasında Ildır; 37227. Sk., 37219. Sk., 37218. Sk., 37216. Sk., 37213. Sk., 37211. Sk., 37210/1 Sk., 37210. Sk., 37208. Sk., 37207. Sk., 37202. Sk., 37201. Sk., 37200. Sk., İsimsiz132, İsimsiz127, İsimsiz62, İsimsiz61, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 11:00:22.584-2024-02-17 13:00:29.614 saatleri arasında Germiyan; İsimsiz27, İsimsiz25, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 11:00:22.584-2024-02-17 13:00:29.614 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:05.45-2024-02-17 15:00:15.346 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:05.45-2024-02-17 15:00:15.346 saatleri arasında Altınyunus; 3445. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:05.45-2024-02-17 15:00:15.346 saatleri arasında Boyalık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:05.45-2024-02-17 15:00:15.346 saatleri arasında Cumhuriyet; , 4508/1, İsimsiz1, 4300. Sk., 4302. Sk., 4302/1. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4305. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4309. Sk., Zümrüt Sitesi, 4535. Sk., 4534. Sk., 4531. Sk., 4511. Sk., 4510. Sk., 4506. Sk., 4505. Sk., 4504. Sk., 4503. Sk., 4501. Sk., 4500, 4334. Sk., 4322. Sk., 4321/1. Sk., 4321. Sk., 4320/2 Sk., 4320/1. Sk., 4320. Sk., 4319. Sk., 4318. Sk., 4317. Sk., 4316. Sk., 4315. Sk., 4314. Sk., 4313. Sk., 4312. Sk., 4311. Sk., 4310. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:05.45-2024-02-17 15:00:15.346 saatleri arasında Sakarya; Atatürk Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:05.45-2024-02-17 15:00:15.346 saatleri arasında İsmet İnönü; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:05.45-2024-02-17 15:00:15.346 saatleri arasında Ilıca; 5040. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında Musalla; İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Kızkapan, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz38, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz97, İsimsiz124, İsimsiz153, İsimsiz155, İsimsiz161, İsimsiz184, İsimsiz185, İsimsiz186, İsimsiz188, İsimsiz189, 1408, İsimsiz191, İsimsiz193, İsimsiz201, İsimsiz203, İsimsiz243, İsimsiz253, İsimsiz255, İsimsiz256, İsimsiz263, İsimsiz280, İsimsiz281, İsimsiz284, İsimsiz4, İsimsiz285, İsimsiz286, İsimsiz287, İsimsiz290, İsimsiz293, İsimsiz294, İsimsiz295, İsimsiz296, İsimsiz298, İsimsiz299, İsimsiz300, 1400 Sk. , 1001. Sk., 1001/1. Sk., 1002. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1032. Sk., 1034. Sk., 1035/1. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1038. Sk., 1039. Sk., 1040. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1070. Sk., 1074. Sk., 1075. Sk., 1076. Sk., 1077. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., 1091. Sk., 1092. Sk., 1093. Sk., 1094. Sk., , KİLLİK DAĞI, yol, çatal azmak mevkii, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, Killik dağı mevkii, İKİ ÇEŞMELİK, Kilise Mevkii Küme Evler, çatalazmak, sunset yolu, KUŞ YERİ, İzmir-Çeşme Otoyolu, 3053. Sk., 2015/1. Sk., 2015, 2002, 1146. Sk., 1107. Sk., 1106/1. Sk., 1106. Sk., 1099. Sk., 1097. Sk., 1095. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında 16 Eylül; 3338. Sk., 3337. Sk., 3336. Sk., 3335. Sk., 3334. Sk., 3333. Sk., 3332. Sk., 3331. Sk., 3330. Sk., 3329/1. Sk., 3329. Sk., 3326. Sk., 3325. Sk., 3324. Sk., 3323. Sk., 3322/1. Sk., 3322. Sk., 3319. Sk., 3301. Sk., 3300/1. Sk., 3293. Sk., 3291. Sk., 3290. Sk., 3272. Sk., 3271. Sk., 3270. Sk., 3269. Sk., 3268. Sk., 3266. Sk., 3265. Sk., 3264. Sk., 3252. Sk., 3070/1. Sk., 3070. Sk., 3057. Sk., 3056. Sk., 3054. Sk., 3053. Sk., 3052. Sk., 3051. Sk., 3050. Sk., 3049. Sk., 3048. Sk., 3047/1. Sk., 3047. Sk., 3045. Sk., 3044. Sk., 3043. Sk., 3042. Sk., 3037. Sk., 3036. Sk., 3035. Sk., 3033. Sk., 3025. Sk., 3016. Sk., 3339. Sk., 3340. Sk., 3014/2. Sk., 3014. Sk., 3011, 3010, 3008. Sk., 3005. Sk., 3004. Sk., 3003. Sk., 3002. Sk., 3001, 2001, 3265. Sk., İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz28, İsimsiz19, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, 3070 sk., İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, , Orkent Sitesi, 3394/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında İsmet İnönü; 2030. Sk., 2051. Sk., 2069. Sk., 2075, 2076. Sk., 2084. Sk., 2086. Sk., 2088. Sk., 2089. Sk., 2091. Sk., 2094. Sk., 2095. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2100. Sk., 2101. Sk., 2102. Sk., 2103. Sk., 2104. Sk., 2105. Sk., 2106. Sk., 2122. Sk., 2123. Sk., 2126. Sk., 2146. Sk., 2157. Sk., 2158. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk., 2168. Sk., Atatürk Blv., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2005/3. Sk., 2007. Sk., 2008. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2015, 2026. Sk., 2027. Sk., 2027/1. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2032, , 2095/1, 1002. Sk., 2001, 2002 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında Ovacık; Manastır Küme Evleri, 7175. Sk., 7152. Sk., İsimsiz195, İsimsiz305, İsimsiz303, İsimsiz72, İsimsiz19, Kızkapan, 7172 sk., İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz5, ovacık yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında Üniversite; 4372/1, 4600. Sk., 4421. Sk., 4420. Sk., 4419. Sk., 4418. Sk., 4417. Sk., 4416. Sk., 4413. Sk., 4409/1. Sk., 4409. Sk., 4408. Sk., 4407. Sk., 4406. Sk., 4404/1. Sk., 4404. Sk., 4400. Sk., 4399. Sk., 4396. Sk., 4395. Sk., 4394. Sk., 4393. Sk., 4392. Sk., 4390. Sk., 4389. Sk., 4379/1. Sk., 4379. Sk., 4375. Sk., 4374. Sk., 4372/3. Sk., 4372/2. Sk., 4372. Sk., 4371. Sk., 4370/1. Sk., 4370. Sk., 4369/1. Sk., 4369. Sk., 4368/1. Sk., 4368. Sk., 4367. Sk., 4366. Sk., 4365. Sk., 4364, 4363. Sk., 4362. Sk., 4361. Sk., 4358. Sk., 4355. Sk., 4354. Sk., 4353. Sk., 4350. Sk., 4263. Sk., 4262. Sk., 4261. Sk., 4260. Sk., 4259. Sk., 4258. Sk., 4257, 4218, 4202/1. Sk., 4202. Sk., 4364/1, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında Sakarya; Atatürk Blv., 4001. Sk., 3171. Sk., 3170/1. Sk., 3169. Sk., 3168. Sk., 3166. Sk., 3118. Sk., 3117. Sk., 3116. Sk., 3115. Sk., 3111. Sk., 3109. Sk., 3108. Sk., 3107. Sk., 3106. Sk., 3104. Sk., 3103. Sk., 3102. Sk., 3101. Sk., 3100. Sk., 3099. Sk., 3097. Sk., 3096. Sk., 3089. Sk., 3011, 3104/1, 4002. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında Altınyunus; 3445. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında Boyalık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında Çakabey; , İsimsiz7, İsimsiz14, İsimsiz41, İsimsiz67, İsimsiz40, 7201 SK., Manastır Küme Evleri, 2230/1 sk, 2250/2, 2010/1. Sk., 2200. Sk., 2229. Sk., 2229/1. Sk., 2230. Sk., 2231. Sk., 2231/1. Sk., 2232. Sk., 2234. Sk., 2235. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., 2238. Sk., 2239. Sk., 2240. Sk., 2245. Sk., 2246. Sk., 2248. Sk., 2249 Sk., 2249. Sk., 2250. Sk., 2250/3 Sk., 2308, 2250/4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında Cumhuriyet; , 4508/1, İsimsiz1, İsimsiz15, İsimsiz36, 4518/1, 4217. Sk., 4202. Sk., 4300. Sk., 4302. Sk., 4302/1. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4305. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4308. Sk., 4309. Sk., 4310. Sk., 4311. Sk., 4312. Sk., 4313. Sk., 4314. Sk., 4315. Sk., 4316. Sk., 4317. Sk., 4318. Sk., 4319. Sk., 4320. Sk., 4320/1. Sk., 4320/2 Sk., 4321. Sk., 4321/1. Sk., 4322. Sk., 4323. Sk., 4324. Sk., 4325. Sk., 4326. Sk., 4327. Sk., 4330. Sk., 4334. Sk., 4335/1. Sk., 4336. Sk., 4337. Sk., 4500, 4501. Sk., 4503. Sk., 4504. Sk., 4505. Sk., 4506. Sk., 4507. Sk., 4507/1. Sk., 4508. Sk., 4509. Sk., 4510. Sk., 4510/1. Sk., 4511. Sk., 4512. Sk., 4513. Sk., 4513/1. Sk., 4515. Sk., 4516. Sk., 4517. Sk., 4518. Sk., 4519. Sk., 4520. Sk., 4521. Sk., 4522. Sk., 4523. Sk., 4524. Sk., 4525. Sk., 4526. Sk., 4526/1. Sk., 4526/2. Sk., 4527. Sk., 4528. Sk., 4529. Sk., 4529/1. Sk., 4530. Sk., 4531. Sk., 4532. Sk., 4533. Sk., 4534. Sk., 4535. Sk., 4535/1. Sk., 4536. Sk., 4537 Sk., 4539. Sk., 4540. Sk., 4542. Sk., 4543. Sk., 4544. Sk., 4545. Sk., Zümrüt Sitesi, İzip Sitesi, 4330, 4537/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında Dalyan; , İsimsiz9, 4005/1, 4188/1, 3011, 4000. Sk., 4001. Sk., 4002. Sk., 4004 Sk., 4004. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4013. Sk., 4016. Sk., 4018. Sk., 4020. Sk., 4023. Sk., 4025. Sk., 4027. Sk., 4066/1. Sk., 4071. Sk., 4163. Sk., 4173. Sk., 4176/1. Sk., 4178. Sk., 4181. Sk., 4182. Sk., 4183. Sk., 4185. Sk., 4186. Sk., 4188. Sk., 4189. Sk., 4192. Sk., 4193. Sk., 4194. Sk., 4195. Sk., 4196. Sk., 4197, 4201. Sk., 4202. Sk., 4206. Sk., 4207. Sk., 4208. Sk., 4209. Sk., 4210. Sk., 4211. Sk., 4212. Sk., 4214. Sk., 4215. Sk., 4216. Sk., 4217. Sk., 4218, 4500 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında Fahrettinpaşa; 2200/1. Sk., 2234. Sk., 2305. Sk., 2308 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında Ilıca; , 14089, 2234. Sk., 5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5008/1. Sk., 5020. Sk., 5022. Sk., 5023 Sk., 5034. Sk., 5039. Sk., 5040. Sk., 5041. Sk., 5049. Sk., 5049/1. Sk., 5052. Sk., 5053. Sk., İzmir-Çeşme Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-17 2024-02-17 09:00:31.805-2024-02-17 15:00:49.338 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; 5495. Sk., 5494. Sk., 5493. Sk., 5482. Sk., 5544. Sk., 5499/1. Sk., Abdi İpekçi Cd., 5460/2, 5490/2, 5499. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:31.805-2024-02-17 15:00:49.338 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:31.805-2024-02-17 15:00:49.338 saatleri arasında Rafet Paşa; 5499/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:49.167-2024-02-17 15:00:11.105 saatleri arasında Gazi Osman Paşa; 5490/2, 5460/2, 5495. Sk., 5494. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:49.167-2024-02-17 15:00:11.105 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMIŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-17 2024-02-17 09:00:33.455-2024-02-17 15:00:45.651 saatleri arasında Horzum; İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz122, İsimsiz119, İsimsiz89, İsimsiz10, İsimsiz6, GENCER YAYLASI, İsimsiz127, İsimsiz27, İsimsiz14, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, Horzum Köyü İç Yolu, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz130, İsimsiz123, İsimsiz121, İsimsiz12, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:33.455-2024-02-17 15:00:45.651 saatleri arasında Çamyayla; İsimsiz56, İsimsiz50, YEŞİLDERE KÜME EVLERİ, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz25, İsimsiz18, ÇAMYAYLA, İsimsiz59, İsimsiz53, Soğukpınar küme evleri, İsimsiz17, İsimsiz57, İsimsiz54, İsimsiz24, İsimsiz13, İsimsiz58, İsimsiz55, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz32, İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 09:00:33.455-2024-02-17 15:00:45.651 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-17 2024-02-17 09:00:40.75-2024-02-17 11:00:55.415 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:59.675-2024-02-17 14:00:10.611 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 11:00:22.584-2024-02-17 13:00:29.614 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 12:00:37.802-2024-02-17 15:00:56.001 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TIRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-17 2024-02-17 10:00:02.718-2024-02-17 15:30:20.868 saatleri arasında Atatürk; GÖLET, Gençlik Cd., Arzu Sk., İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, , İnönü Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:02.718-2024-02-17 15:30:20.868 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-17 2024-02-17 10:00:46.147-2024-02-17 16:00:00.309 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-17 2024-02-17 10:00:59.675-2024-02-17 14:00:10.611 saatleri arasında Atatürk; 202/38. Sk., 202/40. Sk., 202/46. Sk., 202/53. Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd., , 202/11. Sk., 202/12. Sk., 202/33. Sk., 202/26. Sk., 202/25. Sk., 202/23. Sk., 202/22. Sk., 202/17. Sk., 202/15. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:59.675-2024-02-17 14:00:10.611 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:59.675-2024-02-17 14:00:10.611 saatleri arasında Buca Koop.; , 1403. Sk., 1407. Sk., 1408. Sk., 1409. Sk., 1412. Sk., AHMET PİRİŞTİNA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:59.675-2024-02-17 14:00:10.611 saatleri arasında Kuruçeşme; 203/9. Sk., 206/50. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 10:00:59.675-2024-02-17 14:00:10.611 saatleri arasında Yıldız; , 206/60. Sk., 206/58. Sk., 206/50. Sk., 206/37. Sk., 206/47. Sk., 206/48. Sk., 206/66. Sk., 206/65. Sk., Hoca Ahmet Yesevi, 206/69. Sk., 206/68. Sk., 206/67. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇIĞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-17 2024-02-17 11:00:14.18-2024-02-17 13:00:23.895 saatleri arasında Balatçık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-17 2024-02-17 11:00:48.236-2024-02-17 14:00:56.624 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 11:00:48.236-2024-02-17 14:00:56.624 saatleri arasında Yalı; Ahmet Kemal Baysak, 6514. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-17 2024-02-17 14:00:52.582-2024-02-17 18:00:58.431 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-17 2024-02-17 14:00:52.582-2024-02-17 18:00:58.431 saatleri arasında Umurbey; , 1510. Sk., 1512. Sk., 1515. Sk., 1518. Sk., 1519. Sk., 1520. Sk., 1523. Sk., 1525. Sk., 1527. Sk., 1532. Sk., 1533. Sk., 1534. Sk., Şehitler Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.