17 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.02.2024 - 00:32

Güncelleme: 17.02.2024 - 00:32

SAKARYA ilinde 17 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTANBULDERE, İSTANBULDERE mahallelerinde ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BADIR SK., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BÜLBÜL SK., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇİLEK SK., DEBA EVLERİ İÇİ YOLU, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, EMİL SK., ERENLER, ERENLER CD., ERMIS, GAZİPAŞA CD., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 1/1, ISTANBUL DERE 2, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPLAN, KAPTAN, KAPTAN SK., KARAAĞAÇ SK., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE SK., NAILIYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., NERGİZ SK., ORMAN YOLU, ÖZEN, SARAY, SARAY CD., SELVI, SELVİ SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YEDIGÖZ, YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI SAKARYA mahallelerinde AÇIK, ATATÜRK BLV., ATSO TIR PARKI, BAŞAK SK., BURAK SK., D-100 KARAYOLU, DALGIÇ, DALGIÇ SK., GÖÇ, GÖÇ SK., GÖKÇE, HÜRREM, PETEK, SEHIT ONBASI ZEKERIYA GÖZYUMAN, ŞEHİT ONBAŞI ZEKERİYA GÖZYUMAN, ŞEHİT ONBAŞI ZEKERİYA GÖZYUMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY, SAKARYA mahallelerinde 1 SK., 22. SK., 23. SK., 6 SK., ADAPAZARI ÇIKIŞI-K16, AKASYA SK., ALPEREN, ANIL, ARİFİYE, ASMA, ASMA SK., AYDIN SK., BAHÇE SK., BEREKET SK., ÇAKIL SK., ÇIM, ÇİM SK., DADE SK., DAYAN, DIRI, DİLBER, DİRİ, FUNDA CD., GÜLLÜ SK., GÜNDOGAN, GÜNDOGAN/1, GÜNDOĞAN, GÜNDOĞAN CD., HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HAN, HAN SK., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HATIP, HATİP, HATİP SK., HİLAL SK., ISTASYON, İSTASYON CD., İZCİ SK., KARTOPU, KARTOPU SK., KATIP, KIBAR, KINALI SK., KİBAR, KİBAR SK., KİRAZ, KONUK SK., LİMON SK., MERAM, MERKEZ CD., MEYDAN, MEYDAN SK., NARLI SK., NAZLI SK., NERGİS SK., NEŞE SK., NISAN, OVALI, OVALI SK., PAMUK SK., SALKIM SK., SAN, SANAYI, SANAYİ, SANAYİ CD., SANSLI, SEDAT, SEDAT CD., SINIR, SINIR SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., ŞANSLI, ŞANSLI SK., ŞİFA SK., TALİP, TEK, TOPRAK AŞ İÇİ YOLU, TUNÇ SK., ÜMİT SK., YAZGAN, YURT, YURT SK., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 5 NOLU_1, 6 NOLU CD., 62 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ALACUMA CD., BELEDIYE, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, İsimsiz158, PIRAHMETLER, SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 1 NOLU CD., 1 NOLU_11, 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. CD., ADA SANAYI, ADA SANAYİ, ADA SANAYİ CD., KOZLUK, KOZLUK CD., KÖPRÜ SK., NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., TASLIK, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NAKIŞLAR, PIRAHMETLER, PİRAHMETLER mahallelerinde 39 NOLU, 40 NOLU, D-100 YAN YOL, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1201, 1201 SK., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLCE mahallelerinde GÖLCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4006 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZAKKISLA, UZAKKIŞLA mahallelerinde UZAKKISLA/1, UZAKKIŞLA, UZAKKIŞLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, KIZILCAALİ, ÖMERAGA, ÖMERAĞA mahallelerinde HATİPLER SK., KIZILCAALI MERKEZ, MADENLER, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, ÖMERAĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR mahallelerinde 10., 14., 17., 17. SK., 18., 19., 21., 21. SK., 22., 25., 26., 27., 2702., 2710, 3., 33., 37., 41., 455., 479., 53., 7. SK., 71., 78., 92., 94., 95., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BAYIRAKÇASEHIR/2, BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, BILECIK, BİLECİK CD., ÇESME/1, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EMRE ARSLAN, ESKIKÖY/2, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY SK., İsimsiz120, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU, MERKEZ/1, MERKEZ/17, PASA_1, TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, GÜNEY, KAMISLI, KAMIŞLI, KARAÇAM, KIZILKAYA, KORU, KULFALLAR, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2101., 2104., 2653., 2658., 2659., 2663., 2664., 2665., 2667., 2671., 2873.-, 2953., 3656., 3803., 4255., 934., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., ANKARA, ASAGI, AŞAĞI SK., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DURAKLAR, DURAKLAR-, DURMUSLAR, ELMADERE SK., ESME- SK., EŞME, EŞME SK., GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz76, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KAZAKLAR, KEMERLER, KEMERLER SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KORU KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., KÜP, MERKEZ-, ORTA, ORTA SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT RECEP DEMİR SK., UZUNTARLA, YAYALAR, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREBOGAZI, DEREBOĞAZI, KEMALİYE mahallelerinde 1000. SK., 1049, 1049. SK., 1052. SK., 1053. SK., ALPARSLAN TÜRKEŞ CD., ANKARA ASFALTI CD., DOGAN, DOĞAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ, YENİ mahallelerinde 5009 SK., 6001, 6001 SK., 6002 SK., 6005, 6005 SK., 6008 SK., 6015 SK., 6023 SK., 6028 SK., 7004 SK., 7030 SK., 7032 SK., ADA, AKYAZI ADLİYE SARAYI, KÜÇÜCEK CD., ŞEHİT AHMET TARIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, YENI, YENİ mahallelerinde 5049 SK., 5053 SK., 5055 SK., 5065 SK., 5067 SK., 5074 SK., 5086, 6002, 6011 SK., 6012, 6013, 6018 SK., 6026, 6039 SK., 6041, 6041 SK., 6043 SK., 6045 SK., 6047 SK., 6061, 6061. SK., 6081 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1004 SK., 6007 SK., 6011, 6017 SK., 6023, 6025 SK., 6026 SK., 6036 SK., 6038 SK., 6040 SK., 7020, 7024, 7024 SK., 7025 SK., 7026 SK., 7031 SK., 7037 SK., 7040, 7040 SK., 7041 SK., 7042 SK., 7043 SK., 7044 SK., 7045 SK., 7046 SK., 7047 SK., 7049 SK., 7050 SK., 7051, 7051 SK., 7063 SK., 7064 SK., 7065, 7065 SK., 7066, 7066 SK., 7067 SK., 7069, 7069 SK., 7070 SK., 7071 SK., 7072, 7072 SK., 7073 SK., 7074 SK., 7078, 7078 SK., 7081 SK., 7084 SK., 7085 SK., 7086 SK., 7087 SK., 7088, 7088 SK., 7089 SK., 7091 SK., 7093, 7093 SK., 7095 SK., 7096 SK., 7097 SK., 7098, 7098 SK., 7099, 7100 SK., 9007 SK., ADA CD., NECATİ TEMEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, CUMHURIYET mahallelerinde BAHÇIVAN SK., MARMARA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAPÜRÇEK ilçesinde 17 Şubat Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AHMEDİYE, AHMETLER, BIÇKIDERE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, İNÖNÜ, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE, MESUDIYE, MESUDİYE, YAZILIGÜRGEN mahallelerinde 12001, 12003, 12004, 12005, 12006, 12008, 12010, 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13008, 13010, 13011, 13012, 3002, 3003, 3006, 3007, 8004, 8005, 8006, 8007, 8008, 8009, AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AHMEDIYE, AHMEDIYE SK., AHMEDİYE, AHMEDİYE SK., AHMET GÜNAL, AK SK., AKÇE, AKGÜN, AKINCI, AKYAZI, AKYAZI CD., AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, AL SK., ALTINTAS, ALTINTAŞ SK., ARA SK., ARSLAN SK., ATAK, AVCILAR SK., AYDINLAR, BABALI, BAHAR SK., BAHAR_1, BANMAZ SK., BARUT, BAŞLAR SK., BEYAZIT, BIÇKIDERE SK., BÜLBÜL, CAMI, CAMİ, CEYLAN, CEYLAN/1, CIHANGIR, CIRIT, CIRITÇI-, CİRİTÇİ SK., COSKUN, COŞKU SK., COŞKUN SK., ÇAKIRLAR SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., ÇIMEN, ÇIRACILAR, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇORUHLU, ÇORUHLU SK., DEFNE, DERYA, DORUK, DÜGLEN, DÜĞLEN SK., EREN SK., EYLEK, EYLEK SK., FABRİKALAR, GARİPLER SK., GEDIK, GEDİK SK., GÜL_1, GÜLEN SK., GÜLYAPI, GÜLYAPI SK., GÜZEL, HACI MAHMUT, HACI MAHMUT SK., HALI SAHA SK., HANIMELI, HANIMELİ SK., HARMANLI SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., HUZUR, HUZUR/1, HÜRRIYET, ISTIKLAL, IŞIK SK., İPEK SK., İsimsiz146, İsimsiz147, İSTİKLAL CD., KALKAVAN, KANAL SK., KANARYA, KARAAĞAÇ, KARABEYLER SK., KARACA SK., KARSLI, KARSLI SK., KAYA, KAYA SK., KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KIREMITÇI, KİREMİTÇİ SK., KORUCU, KÜÇÜK SK., MARMARA, MARMARA/2, MECIDIYE, MECIDIYE CD., MECIDIYE/1, MECIDIYE/1 SK., MECİDİYE, MECİDİYE CD., MECİDİYE SK., MEHMET AKİF ERSOY SK., MENEKSE, MENEKŞE SK., MERKEZ_1, MESCIT, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., MİMAR SİNAN SK., MÜFTÜLÜK SK., NALBANT, NİSAN 17. SK., OKUL, OSMANLI, OSMANLI CD., ÖZÇAKIR SK., ÖZDEMİR, PIRENLI, PİRENLİ SK., SAHIN, SAKARYA, SARALAR CD., SEHER, SEHIT MUSTAFA ÇELIK, SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEVER, SIFALI, SIFALI SK., SOFULAR SK., SONER, SONER CD., SÜLEYMANİYE SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇELİK SK., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., ŞİFALI SK., TEPE_1, TERCAN, TERCAN SK., TOPÇULAR, TOPÇULAR SK., UGUR, ULU, ULU SK., ULUDERE SK., ULUDERE/1, ULUDERE/2, VILLA, VİLLA SK., YAGMUR, YAVUZ, YAVUZ SK., YAZILI SK., YENIYOL, YENIYOL SK., YENİYOL SK., YESIL, YESIL SK., YEŞİL SK., YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.