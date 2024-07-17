17 Temmuz BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:36

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:36

BOLU ilinde 17 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SUSUZ mahallelerinde BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, SUSUZ KÖY YOLU, SUSUZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKÖY, ADAKÖY MERKEZ mahallelerinde ADAKÖY KÖYÜ YOLU, ADAKÖY MERKEZ KÖY YOLU, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DEMIRLER KÖY YOLU, DEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, YUKARI GÜNEY mahallelerinde GÜNEY MAHALLE YOLU, GÜNEY YAYLA YOLU, İğneciler köyü, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGISOKU, AŞAĞISOKU, SAĞLIK mahallelerinde 1401 SK., 1403 SK., 4301, 4310, 4313, ATATÜRK ORMAN PARKI İÇİ YOLU, BELDE SK., ÇOBANOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, EBRULİ SK., ESAT SK., FUZULİ SK., KARADERE, KARADERE CD., KAVAKLAR SK., KAYAKLAR SK., KÖPRÜBASI, KÜPLÜCE SK., M.ZEKAİ KONRAPA BULVARI BULVAR, MEHMET ZEKAI KONRAPA, MEHMET ZEKAİ KONRAPA BULVAR, MEYDAN, MEYDAN SK., NEBİ SK., PARK, RASİM SK., SAIR SINASI, ŞAİR ŞİNASİ SK., ŞEHİT SİNAN DEMİRBAŞ, YEDI GÖLLER, YEDİ GÖLLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖMLEKÇİLER, MERKEZ mahallelerinde ÇÖMLEKÇILER 1., ÇÖMLEKÇILER-2., ÇÖMLEKÇİLER 1. SK., ÇÖMLEKÇİLER CD., ÇÖMLEKÇİLER KÖYÜ YOLU, ÇÖMLEKÇİLER-2., ÇÖMLEKÇİLER-2. KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT mahallelerinde MENGEN YOLU, YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT KÖYÜ, YUVA KÖY ÇİMENTO FARİKASI YANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIKINLAR mahallelerinde GÖLCÜK BULVARI BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ mahallelerinde AKINCI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞKAVAKLAR mahallelerinde 100.YIL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIÇÖREN mahallelerinde ÇAYDURT GİRİŞİ-K23 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 10:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELİAHMETLER, DEMIRCILER, KANCILAR, MERKEZ, SARIKADILAR mahallelerinde DEMIRCILER MAHALLE YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KANCILAR, KANCILAR MAHALLE YOLU, KARACALAR KÖYÜ DELİ AHMETLER M, SARIKADILAR KÖY YOLU, SARIKADILAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.