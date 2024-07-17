17 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:35

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:35

İstanbul ilinde 17 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah EBULULA MARDİN, MEYDAN, SELÇUKLAR, ÖZTÜRK sk / LEVENT mah ALTZEREN, EBULULA MARDİN, GÜVERCİN, KIVILCIM, KRİZANTEM, LEVENT, NİSBETİYE, ZEREN ARALIĞI, ÜSTZEREN sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah BOSTANÜSTÜ DERE, KALAS, TABAKÇI HÜSEYİN, UZUNCAOVA sk / TÜRKALİ mah TABAKÇI HÜSEYİN, UZUNCAOVA sk bölgelerinde 17/07/2024 10:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FİRUZAĞA mah BATARYA, BORAZAN, BOĞAZKESEN, DALGIÇ, DALGIÇ ÇIKMAZI, DEFTERDAR YOKUŞU, EKMEKÇİBAŞI CAMİ ÇIKMAZI, EKMEKÇİBAŞI CAMİİ, HÜSEYİN AĞA BAHÇE, KADİRİLER YOKUŞU, KALKAN, KASATURA, KÜLHAN ÇIKMAZI, MEŞALECİ, NÖBETÇİ, PALASKA, SET, SÜNGÜ, TOMBAZ, TÜRKGÜCÜ, ÇUKUR CUMA sk / HACIMİMİ mah BOĞAZKESEN, FAHRETTİNİ ACEMİ, ISSIZ, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KARABAŞ MEKTEBİ, KÖPRÜ, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, ORDU AĞASI sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah HOCA TAHSİN sk / KILIÇALİ PAŞA mah BATARYA, DEFTERDAR YOKUŞU, KAMACI USTASI, MECLİS-İ MEBUSAN sk / KULOĞLU mah ÇUKUR CUMA CAMİ sk / TOMTOM mah BOSTANİÇİ, BOSTANİÇİ CAMİİ, BOSTANİÇİ ÇEŞME ÇIKMAZI, BOĞAZKESEN, CİCİM, KAPIKULU, KARABAŞ, KARABAŞ DERE, KUTUCU KERİM, KİVRİNTİLİ, ORDU AĞASI, SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI, ÖRTME ALTI sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah ŞEHİT MEHMET sk bölgelerinde 17/07/2024 00:00:00 - 17/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ALİ EKBER ÇİÇEK, AYDINCIK, AÇELYA, BAL, BEŞPARMAK, DEREİÇİ BORSA, GÜVERCİN, KANARYA, KOCA ÇINAR, MANOLYALI, MANSUR, MEHTAP, MİMAR SİNAN, OK, ONUR, PAPATYA, PAZAR İÇİ ÇIKMAZI, PAZARALTI, SELVİ, TAŞLIK, TURNA, YENİYOL, YEŞİL KIBRIS, ZAFER, ZAFER ÇIKMAZI, ZAKKUM, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI, ŞEHİT ABDULLAH KAYAR sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ALYANAK, AYDINCIK, BEHZAT BUDAK, BEYDALI, BEYDAĞ, BEŞPARMAK, DALLICA, ETİBANK, FİKİR, GAMZELİ, GÖZDE, HARDAL, IŞIKYOLU, KOÇ YOLU, MORGÜL, OYMA AĞAÇ, RIHTIM ÇIKMAZI, SAMİMİ, SERİNKONUT, TEKNECİK, TUĞRUL, YAPRAK, YAYLADAMI, YEŞİL YAMAÇ, YOLÇATI, ÇAMLICA, ÖRF, ŞİRİN sk / TALATPAŞA mah ERSOY, HANIMELİ sk bölgelerinde 17/07/2024 00:00:00 - 17/07/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAŞKURT, KAZANCI YOKUŞU, PÜRTELAŞ, SAĞIROĞLU, SIRASELVİLER, ŞEHİT AHMET ÇIKMAZI sk / GÜMÜŞSUYU mah KAZANCI CAMİİ, KAZANCI YOKUŞU, OSMANLI, SAĞIROĞLU, TAK-I ZAFER, TAYYARECİ ETHEM sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah BÜYÜK ŞİŞHANE, DUVARCI ADEM, IRMAK, KILBURNU, MADIRGA, MISIR BUĞDAYI, TAVŞAN, UYGUR, YENİ KAFA, ÇALGICI, ŞEHİT İLYAS sk / KOCATEPE mah AŞIKLAR, BÜYÜK ŞİŞHANE, CAMBAZOĞLU, DOLAPDERE TAKSİM, DUVARCI ADEM, FERİDİYE, KILBURNU, KÜÇÜK MUMHANE, KÜÇÜK ŞİŞHANE, TAKSİM ÇEŞMESİ, TAVŞAN, YENİ KAFA, ÇAYLAK sk / TOMTOM mah SEFER BOSTANI sk / YENİŞEHİR mah IRMAK, KASAP HURŞİT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah GÖKKUŞAĞI sk / ESKİŞEHİR mah KASAP HURŞİT, KAYTANCI RASİM sk / PAŞA mah İNCİ sk / İNÖNÜ mah DOLAPDERE, KUZUKULAĞI, KÖSTEBEK, NİZAMİYE, SAZLIDERE, TAKSİM DOLAPDERE, ÇARIK sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah OMUZDAŞ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah OKÇULAR sk / YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, CANAN, CEVİZ, CİN DERESİ, OKÇULAR, ÖZDEN sk bölgelerinde 17/07/2024 10:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah AŞIKLAR sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI sk / ÇİFTLİKKÖY mah AKAĞAÇ, ALTINEL, ATALAY ÇIKMAZI, BOZTEPE, DAMLA, DURAN, DURMAZ, DÜŞ, GÜLDALI, IHLAMUR, KARAÇAM, KEMAL ATATÜRK, RUŞEN, SAĞLAM, SULTAN FATİH, SULTAN SÜLEYMAN, SÖĞÜT, VAKAR, VEFA, ZEREN, ÇARDAK, ÇELİKEL, ÇENGEL, ÇERKEZ, ÇERİ ÇIKMAZI, ÇORLUK, ÇİLLER, ÖZÜDOĞRU, ŞAŞMAZ sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 17/07/2024 02:00:00 - 17/07/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgelerinde 17/07/2024 09:30:00 - 17/07/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 17/07/2024 00:00:00 - 17/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1190., CEBECİ sk / KARADENİZ mah 1103/1. sk / YENİ MAHALLE mah 542/1., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 17/07/2024 00:05:00 - 17/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR, BAĞLIK, KEÇEYOLU, KIRÇEŞME, KÜÇÜKKÖY, PLEVNE KAHRAMANLARI sk / MERKEZ mah BAĞLAR sk bölgelerinde 17/07/2024 10:00:00 - 17/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah BOSTANLIK, KALAYCI NURİ, KAYDIRAK, PAPATYA ÇİÇEĞİ, TARABYA BAYIRI, TARABYA BİLİNMEYEN, TUNÇ KÖPRÜ, ŞAKACI, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah DAĞLAR YOLU, ERDEMLİ, GÜLBAĞLAR, GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI, KAVAKCI ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, LALEFER, ÇUVALCI, ÖZ SÜMBÜL sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BADEM, BALLICA ÇIKMAZI, RUMELİ HİSARI CAMİ, SEVGİ, TÜRKAN ŞORAY sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah TOPÇU, ŞEN AYDIN sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ERDEMLİ, GÜLBAĞLAR, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KESTANE SUYU, LALEFER, SEYRAN, ÖZ SÜMBÜL, ÖZÇAM sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk bölgelerinde 17/07/2024 10:00:00 - 17/07/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, DURUÇAY, HADIMKÖY YOLU, HARBİYE, KUZU, MAKUL, MEDENİYET, MELİKŞAH, İNKILAP sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah OKULLU, ÇATALCA YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah NARDALI, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 17/07/2024 10:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 2.KAZIM KARABEKİR, 3.MENEKŞE, 4.GÜL, MUAMMER AKSOY, SAZLI, SEYMEN, YILDIRAY, ÖZGÜR ÇIKIŞI sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ALPARSLAN, 1.CENGİZ TOPEL, 1.MERİÇ sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ESER, YENİÇERİ sk bölgelerinde 17/07/2024 00:30:00 - 17/07/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENGİZ, FIRIN, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, SPOR, ÇİĞDEM, ŞEHİT CEM YURTBEKLER sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DİK, SEYİSOĞLU, İDARE, İNCEBEY sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 17/07/2024 00:00:00 - 17/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1381., 1382., 1383., 1384., 1385., 1386., 1470., 1471., 1488., 1502., 1503., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1266., 1277., 1334., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1342., 1343., 1344., 1345., 1346., 1347., 1349., 1352., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 17/07/2024 00:00:00 - 17/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 128., 132., 133., 134. sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 128., 133., 134., 160. sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., 941., 942., 943., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 975., BİRLİK sk bölgelerinde 17/07/2024 09:30:00 - 17/07/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESENLER sk / ÇINAR mah 746., 750., 752., 753., 754., 756., 757., 758., 759., ESENLER, FATİH sk bölgelerinde 17/07/2024 12:00:00 - 17/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZ, KIŞLA, KİRAZLI, MEHMETÇİK, MERA, SARDUNYA, YOLCU, YÖNETİCİ, İMECE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DUMLUPINAR, GEÇİT, KAYNAK, MANOLYA, SEMİZ, TATLISU, YETKİN, YEŞİLOVA, YÖNETİCİ, İMECE sk bölgelerinde 17/07/2024 12:00:00 - 17/07/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk bölgelerinde 17/07/2024 09:30:00 - 17/07/2024 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk bölgelerinde 17/07/2024 09:30:00 - 17/07/2024 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1002., 1003., KAZIM KARABEKİR, MEHMET AKİF ERSOY sk / MENDERES mah 352., 366., 368., 369., 370., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 376/1. ÇIKMAZ, 377., 378., 379., ATIŞALANI, CİHANGİR, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 17/07/2024 13:00:00 - 17/07/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BAHÇE, BENNUR, DİBEKTAŞI, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI YOLU ÇIKMAZI, HARMAN, OSMANLI, SARIDEDE, YAŞAR, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKYAR, AKÇA, ALAY, ALEV, ALTAN, ATABEK, ATAMAN, AYGÜL, AYPARE, AZER, BAHTİYAR, BAYRAK, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BERKSU, BEYKAN, BİLEN, BİLGEKAĞAN, BİNDALLI, BİNKAN, CENAP, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, ERTUNGA, FELAK, FEVZİ, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HALKSEVER, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HATMİ, HAVZA, HAZAL, HAZİN, KANDIRA, KANDİLLİ, KARAGÖZ, KUDRETLİ, KURAL, KUTLU, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, MİHRİBAN, NUH, NİLSU, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SANEM, SARI MİMOZA, SARUHAN, SELANİK, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SIRAEVLER, SUNAR, SÜRMELİ, TEFSİR, TEMİZ, TEZCAN, TILSIM, TINAZ, UMUTLU, UTKU, UÇANKUŞ, VARDAR, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, YEŞİLBELDE, YEŞİLLİK, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, ÇOLAK, İNKİŞAF, İSTEMİHAN, ŞANLI, ŞENKAYA sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ALAADDİN, ANADOLU, ARİF, ATASEV, AVNİYE, AYCAN, AYDİLEK, AYRANCI, BAL, BAYRAK, BEHZAD, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, DENİZCİ, ERAY, ERHAN, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜLENAY, GÜLRİZ, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARACAOĞLAN, KARADAĞ, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KIR, KORE, KOVAN, MİRAÇ, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SAROĞLU, SEMA, SEVİLAY, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TURGAY, TİTİZ, UYGAR, YANARSU, YAZICI, YOLDAŞ, ÇOBAN ÇEŞME, ÖKTEN bölgelerinde 17/07/2024 01:00:00 - 17/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah DİBEKTAŞI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, SARIDEDE, YAŞAR sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARABURUN mah AKSU, BARAJ YOLU, ELMALI , ESENTEPE , GÜL, KAVAKLI, SONGÜL, SUBAŞI, TERKOS-KARABURUN , UĞUR , YALÇIN , YENİ CAMİ , ŞENLİK, ŞENTEPE sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ sk bölgelerinde 17/07/2024 00:00:00 - 17/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ sk bölgelerinde 17/07/2024 00:00:00 - 17/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 17/07/2024 00:00:00 - 17/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, BAHARİYE, BAKIR, DAMLASAKIZ, KURUÇEŞME, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELİS, MERMER, METEOR, REYHAN, SULTAN FATİH, YEDİTEPE, ZİYA GÖKALP, ÖZVEREN, ŞULE sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah SADIK sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AKEL, GÖLBOYU, KAMER, KEMAL ATATÜRK, MİRAY, NUTUK, ÇEMBERLİTAŞ, ÜNSAL, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEVKİ ARI sk / DİZDARİYE mah ABDURRAHMAN EREKE, ASLI, AYDIN, AYSUN, BOSTAN, CAMİ, CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, ENVERPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK 1, GÖLBOYU, HAMAM, HASANREİS, IHLAMUR, KAMELYA 4, KARAAĞAÇ, KEMAL ATATÜRK, MEKTEP, MİMAR SİNAN, PAZAR, PERVİN, REHA, SADIKBEY, SAKLI, SEYİT ONBAŞI, TEYYARECİ FETHİBEY, VATAN 4, YURT, ÇINAR 1, İBRAHİM AHMETAĞA, İMARET CAMİ, İMARET CAMİ ARKASI, İNÖNÜ sk / FATİH mah UMUTREİS sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 17/07/2024 00:00:00 - 17/07/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 928. sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 17/07/2024 00:05:00 - 17/07/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1384/1., 1384/2., 1387/2., 1388/1. sk bölgelerinde 17/07/2024 09:00:00 - 17/07/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.