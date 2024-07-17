17 Temmuz KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:36

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:36

KOCAELİ ilinde 17 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 29 EKİM CD., ÇEVİK SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., HACI MECIT, IŞIK SK., KOCATEPE CD., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SAHIL, SAHİL, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde AZAKLAR SK., BEKÇI, BEKÇİ SK., BURSA, BURSA CD., CEVHER DUDAYEV CD., ÇAPARI, ÇAPARİ SK., ÇINARLI SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 KARAYOLU.. CD., DEMŞAH SK., DENİZCİ SK., DONANMA BAŞİSKELE BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLER, DUYSAK SK., ERKAN SK., EVIM, EVİM SK., GÜNBATIMI SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., İZCİ SK., KABAOĞLU SK., KAMBER SK., KARMEN SK., LIMAN, LİMAN CD., MENDERES, MENDERES CD., MUHTAR CAFER, MUHTAR CAFER SK., NAMIK KEMAL CD., NEMİ KAPTAN SK., NİDA SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ CD., ÖNEN SK., PİRİ REİS CD., SÖĞÜT SK., TANTA SK., VAHİT USTA SK., YAKAMOZ SK., YOLBAŞI SK., YUNUSLAR SK., YURDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZIRAN, 28 HAZİRAN mahallelerinde ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde ISLAMKÖY MEVKII, İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, CUMA, ÇIRAKLI, KARAYAKUPLU, KUTLUCA, OSMANLI mahallelerinde ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, DURANLI MEVKII, DURANLI MEVKİİ, DURANLI MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, OSMANLI MERKEZ MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ, YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde DEMIRLI, DEMİRLİ SK., ELİF SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., MEVLANA CD., OZAN, OZAN SK., REYHAN CD., SEYDA, ŞEYDA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR mahallelerinde AKABE SK., ATA CD., AZİZİYE ZAFERİ SK., METİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BORA SK., BOYAOVA SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAR SK., DAROVA SK., DEBRELİ SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARABAŞ SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MESUT SK., MURATÇIKLI SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN, MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELVICIK, SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TEKİR SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIHISAR, ESKİHİSAR, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1494/2. SK., 1494/5., 1494/5. SK., 3001. SK., 3003., 3003. SK., 3005., 3005. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIHISAR, ESKİHİSAR mahallelerinde 3006. SK., 3011. SK., 3020. SK., 3021. SK., 3023. SK., 3024., 3026. SK., 3027. SK., ESKIHISAR, ZEKİ ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1488., 1488. SK., 1488/1. SK., 1488/3. SK., 1488/4. SK., 1488/5., 1488/5. SK., 1488/6. SK., 1489. SK., 1489/2. SK., 1493/1., ESKIHISAR FERIBOT YOLU CD., ESKİHİSAR CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIHISAR mahallelerinde 3024. SK., REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., SUNGURCA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZLİ mahallelerinde ESEN SK., HİLAL SK., SARI ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİÇAKMAK mahallelerinde AYŞENUR SK., DR.ZEKİ ACAR CD., FÜSUN SK., KÖRFEZ CD., KÖŞK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde 1543. SK., 1544. SK., 1546. SK., 1547. SK., 1547/1., 1547/1. SK., ADACIK SK., AFACAN, AFACAN SK., AHUDUDU, AHUDUDU SK., AKAİD SK., AKİF SK., AKTOP, AKTOP SK., AKYILDIZ SK., ALİM SK., ALKIN, ALKIN SK., ALPEREN SK., ANIL, ANIL SK., ASIK VEYSEL, ASIL, ASİL SK., ASUMAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATAKAN, ATASAY SK., ATATÜRK, ATEŞ SK., ATMACA, ATMACA SK., AVŞAR SK., AYGÜN SK., AYSEL, AYYILDIZ SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BAHÇE SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHTİYAR SK., BANKA SK., BANU SK., BARAN, BARAN SK., BASAK, BAŞAK SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BAYBORA SK., BAYRAKLI, BAYRAKLI SK., BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE SK., BERAT SK., BEYAN, BEYAN SK., BEYİT SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BEYZA SK., BIRGÜL, BIROL, BİLGEN SK., BİLİM SK., BİNGAZİ SK., BİRGÜL SK., BİRLİK SK., BİROL SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BOSNA, BOSNA SK., BOZ SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., BURAK, BURAK SK., BÜLENT, BÜLENT SK., BÜYÜK, BÜYÜK SK., CANSEVER, CANSEVER SK., CEDIT, CEDİT SK., CEVİZ SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAKI SK., ÇAKIL, ÇAPA SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇAYBASI, ÇAYBAŞI SK., ÇETIN, ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇETİN SK., ÇEVIK, ÇORUH SK., DADAŞ SK., DAĞISTANLI SK., DAMAR SK., DARI, DARI SK., DERİNCE SK., DEVRAN SK., DINAMIT, DIRLIK, DİNAMİT SK., DİRLİK SK., DORUKAN SK., DUMANBEY SK., DUYGULU, DUYGULU SK., ECEHAN SK., ECMEL SK., ELDEM, ELDEM SK., ELVAN SK., EMRAH, EMRAH SK., EMRE SK., ENDÜLÜS SK., ENSAR SK., EREN, EREN SK., ERENLER SK., ERKAN, ERKİN SK., EROL SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE SK., ESER, ESER SK., ESRA, ESRA SK., EVLIYA, EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., EVLİYA SK., EVRIM, EVRİM SK., EYLEM, EYLEM SK., EZGİ SK., FANI, FANİ SK., FATIH, FATİH CD., FETİH SK., FIKRET SK., FİKRET SK., GELIN, GELİN SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GIPTA SK., GIZEM, GİZEM SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÖREN SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLBANU, GÜLBANU SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLSEN, GÜLŞAH SK., GÜLŞEN SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNER, GÜNER SK., GÜNEY SK., GÜNGÖR SK., GÜNNUR SK., GÜRAY, GÜRAY SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., GÜRKAN SK., GÜVENLİ SK., HACI, HACI SK., HAK SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HASGÜL, HASGÜL SK., HAYAT, HAYAT SK., HAZAN SK., HÜLASA, HÜLASA SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., ITINA, İLKİN SK., İMRAN SK., İNANÇ SK., İNÖNÜ CD., İREM SK., İSTANBUL SK., İSTASYON CD., İTİNA SK., KAÇKAR SK., KADI SK., KAHYA, KAHYA SK., KALYON SK., KAMACI SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAMAN SK., KARTAL SK., KENAR SK., KERVAN, KERVAN SK., KOZA SK., KUDRET, KUDRET SK., LEVENT, LEVENT SK., LIDER, LİDER SK., MECNUN, MECNUN SK., MESALE, MESIRE, MESİRE SK., MEŞALE SK., METIN, MEVLANA, MEZARLIK SK., MINARE, MIZRAK SK., MİNARE SK., MİRAÇ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUHARREM, MUHARREM SK., MURAT SK., MURTAZA, MURTAZA SK., MÜCADELE SK., MÜCAHİDE SK., NACAR SK., NANELİ SK., NEFİS SK., NERGIS SK., NERGİS SK., NESE, NEŞE SK., NIL, NISA, NIYET, NİL SK., NİYET SK., NURÇİN SK., NURDOĞAN SK., NURŞEN SK., OBEN SK., OCAK SK., OGÜN SK., ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖRF SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., ÖZGÜN, ÖZGÜN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERIHAN, PERİHAN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., POLAT, RAMAZAN SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., RECEP SK., RIZA, RIZA SK., RÜZGARLI SK., SABIR SK., SADRAZAM SK., SAĞLAM SK., SAHIN, SAKA SK., SALKIM SK., SEHIT GAFFAR OKKAN, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELAM SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELEN SK., SELİN SK., SENLIK, SEVAL SK., SEVENGÜL SK., SEVGİ SK., SEYRAN SK., SIFA, SIFA SK., SIMSEK, SIRAT SK., SITKI SK., SOKULLU CD., SÖGÜTLÜ, SULTAN, SULTAN SK., ŞAHİN SK., ŞAİR SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞENLİK SK., ŞERİFE SK., ŞİMŞEK SK., TALHA SK., TANSU SK., TOPÇU, TOPÇU SK., TUĞBA SK., TURAN, TURAN SK., TURNALI, TURNALI SK., TUZLA, TUZLA CD., TÜR SK., TÜRBAN SK., ULUSU SK., UMUT, UMUT SK., USLU SK., ÜÇAYLAR SK., ÜLKÜ, ÜLKÜ SK., ÜSTÜN SK., VEFA SK., YAĞIZHAN SK., YAKUT, YAKUT SK., YARDIM, YARDIM SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK, YERLİ SK., ZAFER SK., ZERAFET SK., ZÜHRE, ZÜHRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATLAS SK., AY SK., AYAZMA SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMET SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DESTAN, DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FUNDALIK SK., GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKIKAT, HAKİKAT SK., HAS SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILICA, İLKE SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KADIOGLU, KAMU, KAMU CD., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MORMENEKŞE SK., MUAZZAM SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHRA, SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEFERAĞA SK., SEMT, SEMT SK., SIRAT, SIRINAGA, SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., TUGBA, UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİL SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, YAVUZ, YENIKENT mahallelerinde ARAPTEPE, ARAPTEPE SK., BOZKIR, BOZKIR SK., TOKI, TRAFO, TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 17 Temmuz Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İHSANİYE MERKEZ, SELİMİYE mahallelerinde 4429. SK., FİLİZ SK., SELIMIYE YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.