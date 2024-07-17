17 Temmuz MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:36

Güncelleme: 17.07.2024 - 10:36

MANİSA ilinde 17 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-17 2024-07-17 07:00:20.684-2024-07-17 13:00:30.517 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz21, İsimsiz23, çamköy, , İsimsiz1, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz25, İsimsiz26, yeni sokak, İsimsiz34, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 07:00:20.684-2024-07-17 13:00:30.517 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz1, , çamköy, Çamköy Köyü İç Yolu, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, yeni-2, yeni-2, yeni sokak, İsimsiz26, İsimsiz25, çamköy, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, çınarlı kuyu sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Tekeliler; çınarlı kuyu sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Sarıalan; sarıalan, Sarıalan Köyü İç Yolu, MERKEZ, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz12, İsimsiz11, sarıbeyler, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, sarıalan, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Karayenice; karayenice, Karayenice Köy Yolu, KARAYENİCE, karayenice, karayenice , İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, karayenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Kalemli; KALEMLİ, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, kalemli, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, kalemli, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Kaleköy; kaleköy, kale, KALEKÖY, kaleöy, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Kaleköy Caddesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, kaan iç yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı köy içi yolu, HALITLI, Halıtlı Caddesi, halıtlı, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, halıtlı, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, halıtlı sk, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, halıtlı, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Gökbel; Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Belenyenice; Kaan Köyü İç Yolu, BELENYENİCE, kalemli, BELENYENİCE, karayenice, belenyenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Kırançiftliği; KIRANÇİFTLİK, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, Kırançiftliği Caddesi, İsimsiz2, İsimsiz4, kırançiftliği sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Çınarlıkuyu; Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu, çınarlı kuyu iç yolu, çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-17 2024-07-17 07:00:20.684-2024-07-17 13:00:30.517 saatleri arasında Üçpınar; İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Üçpınar; İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Sarma; Sarma Köyü İç Yolu, sarma, İsimsiz5, KALEKÖY SARMA, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 13:00:55.105-2024-07-17 14:00:33.255 saatleri arasında Kocakoru; Kocakoru Köyü İç Yolu, kocakoru, İsimsiz11, kocakoru, kocakoru, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-17 2024-07-17 09:00:35.366-2024-07-17 15:00:46.816 saatleri arasında Ballıca; 2. Sk., Gazi Cd., Ballıca Yolu, Atatürk Cd., 9. Sk., 8. Sk., 7. Sk., 6. Sk., 5. Sk., 4. Sk., 3. Sk., 23. Sk., 20. Sk., , İsimsiz7, İsimsiz12, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, 4 sk, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz91, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz109, İsimsiz37, 1. Sk., 10. Sk., 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-17 2024-07-17 09:00:47.915-2024-07-17 15:00:00.179 saatleri arasında Kurtuluş; 234. Sk., ŞÜHEDA, Fevzipaşa Cd., 238. Sk., 236. Sk., 232. Sk., 230. Sk., 228. Sk., 220., 219., 213. Sk., 209. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 09:00:47.915-2024-07-17 15:00:00.179 saatleri arasında Aksoy; 220., ŞÜHEDA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-17 2024-07-17 09:00:57.846-2024-07-17 15:00:08.404 saatleri arasında Mollaahmetler; İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz10, , MOLLAAHMETLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-17 2024-07-17 10:00:30.563-2024-07-17 16:00:37.771 saatleri arasında Atatürk; DR. ATIF İKİZ, Irmak Sk., Göknar, İlhan Bostan Sk., AKARSU, İsimsiz9, Rıfat Sk., İsimsiz6, İsimsiz5, GAZİ OSMAN PAŞA, ŞHT.P.ER LEVENT KAYMAK, Şehit Km. Er Abdil Gündoğan Sk., Şehit Jandarma Komando Er Serhat Serdar Sk., Şehit Er Fevzi Zorlu Sk., ŞEHİT AVNİ, Şehit Asteğmen Erdoğan Yeni Sk., ŞAFAK, İZGİN, İsmail Çavuş Sk., İHSAN KUTLUSOY, Öğr. Salim Örge Sk., Öztürk Sk., ÖZBEY, ÇIRAK, ÇELİKEL, ÇELİK, Zümrüt Sk., Yusuf Razgat Sk., YAREN, Yalı Bahçe Sk., VELİ KOŞER, Veli Hoca Sk., Vehbi Tüzel Cd., Türkali Sk., TUĞÇE, Tevfik Başer Sk., Sur, SEZER, Sarmaşık Sk., SADETTİN AKBAYRAK, S.P.Kom. Kenan Cantürk Cd., Rıfat Karaca Çıkmazı Sk., RIFAT KARACA CD. , R. Ağartan Sk., Onur Sk., Olcay Sk., NAMLI, Muzaffer Kara Sk., Mustafa Yılmaz Sk., Mesut Sevimli Sk., KISRAKDERE, KILIÇKAYA, Kılıç Sk., KÜLTÜR, Kültür Sk, KÖROĞLU, KESKİN, Kaan Sk., HALİL KORKMAZ, GÜRLEK, Gürgen Sk., Güler Sk, Gamze Sokak, Gamsız Sk., GALİP CEM, Fetih Sk., Elmalı Sk., Ekren Sk., Ekrem Deli Uzun Sk., Dursun Divarcı Sk., DR.ÇELİKBİLEK, Dr. Sami Sk., Dr. H. Uyar Sk., Dilara Sk., DİKMEN, Defne Sk., Coşkun Sk., Civan Sk., Camcılar Sk., Birgin Sk., BAĞLAR, Bayram Günaydın Sk., BALKAN, ATAY, AKARSU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 10:00:30.563-2024-07-17 16:00:37.771 saatleri arasında Turgutalp; ELİF, SEFA, AKABE, EN YAPI GRUP (TOKİ SİTE YOLU), KÖSE, SERT, RESUL, İsimsiz71, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz95, İsimsiz102, İsimsiz104, İsimsiz129, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz136, İsimsiz138, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz146, İsimsiz147, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz153, İsimsiz154, İsimsiz157, İsimsiz159, İsimsiz160, İsimsiz162, İsimsiz168, İsimsiz170, İsimsiz171, İsimsiz172, İsimsiz173, İsimsiz175, İsimsiz185, İsimsiz187, İsimsiz189, İsimsiz198, İsimsiz199, İsimsiz201, İsimsiz202, İsimsiz204, İsimsiz247, Kozanlı Cad., Kozanlı Cad., İsimsiz250, İsimsiz252, Bergama Cad., Hacı Halilbey Sk., MERCAN, ravza, Ilıca Mvk., Değirmenci Cad., Gümüş Sk., Şirin Sk., Sert Cad., DERE, BERGAMA, DR.HÜSEYİN, ALP, GAZİ OSMAN PAŞA, ENES, Şirin Sk, Şifa Sk., ŞEHİTLİK, ŞHT.LEVENT KAYMAK, Şanlı Sk., İşbilen Sk, Kalender Sk., İSMAİL ÇOBAN, İnay Sk., İnal Sk., İmam Hatip Lisesi Sk., Öğ. Süleyman Bey Sk., ÖZTÜRK, Özgür Sk., ÖZGEN, Özben Sk., ÇİMEN, Çiftlik Sk., ÇEVRE, ÇEVİKTÜRK, ÇEVİK, Çağrı Sk., Çağlar Sk., Çayır Sk., Çamlıca Sk., Çam Sk., Çalıcı Sk., Zeytin Sk., Yıldız Sk., Yıldırım Sk., Yunusemre Sk., Yağcı Sk., YAVAŞ, YASİN, Yaman Sk., Yakut Sk., VEYSEL KARANİ, Uysal Sk., Tüzel Sk., Türkmen Hoca Cad., TÜRKER, Tuzcu Sk., MÜCAHİT, ATATÜRK CAD., Sevgi Sk., SELVİ, Sağlık Sk., SAYGILI, Savaştepe Soma Yolu, Sarraf Sk., Sancak Sk., RIFAT KARACA, Ravza Sk., Pınar Sk., PİKNİK, Pehlivan Sk., Patika, Park Sk., Pamukçu Sk., Ormancı Sk., OKUL, Nur Sk., NAMLI, Nalbant Sk., Mevlana Sokak İç Yolu, Mevlana Sk. İç Yol, Mevlana Sk., Merve Sk., Merdiven, Mera Cd., Menderes Sk., Lale Sokak, Lale Sk., Küçük Sl, Kumsal Sk., Kozanlı Cd., Koyutürk Sk., KORUTÜRK, Konak Sk., KOCAAYAN, Kirişler Sk., Kevser Sk., ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD., Kazak Sk., Kaya Sk., Kavas Sk., KAVAK, Karaoglan Sk, Karanfil Sk., KALENDER, Kahraman Sk., Kadı Sk., ILICA, Huzur Sk., Hilal Sk., Hendek S.K, Hafız Halil Sk., Hacıhalil Bey Sk., HACI YAMAK, Gönül Sk, Göl Sk., Gökçe Sk., Gökalp Sk., GEYİK, Gazi Sk., Fidan Çk., Fidan Sk., Fener Sk., Fazilet Sk., Fahri Saatçi Sk., ERDAL, Emre Sk., Emniyet Cd., ELMAS, EKİCİ, Dönerta Sk., Duman Sk., Dr. Hüseyin Sk., Dr Hüseyin Çızmazı 1, DİNÇER, Değirmen Sk., Demirci Sk., Demirci Sk, CEYLAN, Can Sk., CAMİİ, BEYAZIT, Bedir Sk., Başak Sk., Bayır Sk.İç Yolu, Bayır Sk., Baytar Sk., Bayraktar Sk., Bayrak Sk., Barış Sokak, Balcı Sk., Bakırçay Sk., Bahçe Sk., Bahar Sk., Aydın Sk., Ayan Sk., Atıcı Sk., Ata Sk., ARSLAN, ARAFAT, Arafat Sk., Arabacı Sk., Anlı Sk., Altun Sk., ALKAN, Alata Sk., Akkuş Sk., AKGÜN, Akgün Sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 10:00:30.563-2024-07-17 16:00:37.771 saatleri arasında Onüç Eylül; İsimsiz18, Muhtar Ahmet Kurşun Sk., ÖZTAŞLI, ÖZBEY, ÖKLÜ, YAZGI, YAPRAK, Vehbi Tüzel Cd., SAYGIN, PALMİYE, MUHTAR AHMET KURŞUN, MEHMET KURT, M.SEREN, KÖSE, KURS, KİRAZ, KELOĞLU, GÜLER, Güler Sk, DEĞİRMEN, BONCUKLU, BAĞLAR, Aygören Sk., Atik Sk, ATAK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 10:00:30.563-2024-07-17 16:00:37.771 saatleri arasında Nihat Danışman; Muhtar Ahmet Kurşun Cad., İsimsiz18, GAZİ OSMAN PAŞA, Öğr. Salim Örge Sk., Çalış Sk., Yay Sk., Vehbi Tüzel Cd., Silman Sk., Saçlı Osman Bey Sk., OKTAY, NAZIM USULOĞLU, M.KuraL . Sk, Hazar .Sk, Dere Bey. Sk, BAĞLAR, AZİM, Anıl.Sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 10:00:30.563-2024-07-17 16:00:37.771 saatleri arasında Namazgah; Piyade Er Veli Yalazı Sk., Beyaz Sk., İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz1, GAZİ OSMAN PAŞA, ŞİRİN, ŞAKAYIK, ŞAHİN, İRFAN, İnci Sk., İlke Sk., Öğr. Kudret İstemi Sk., Çiçek Sk., Çimen Sk., ÇAĞATAY, Çark Sk., ZÜBEYDE HANIM, ZAFER, Yazar Sk., SEHER, Seden Sk., SAVAŞ, PEKİN, NAZIM USULOĞLU, MELİS, LAL, Ladin Sk., KURAL, Gür Sk., Girgin Sk., Eyüplü Teğmen Ali Bey Sk., DR.SADIK AHMET, CEYLAN, BURHAN DOĞAN, SEVCAN, Betül Sk., Afacan Sk., ADALET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 10:00:30.563-2024-07-17 16:00:37.771 saatleri arasında Karamanlı; Gülistan, MERCAN, MÜMTAZ BAŞ, İsimsiz37, Refik Şevket İnce Cad., İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, Burcu, İsimsiz28, İsimsiz27, Darkale SK., İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz5, İsimsiz4, Kızılay Küme Evleri, ŞULE, Şehit Haluk İnay Cd., Öğ. Süleyman Bey Sk., Çevik Sokak, Zeytinli Sk., Zarif Sk, Yokuş Sk., Yarış Sk., Yamanlar Sk., Tunç Sk., TATLI, Söğüt Sk., Refik Şevket Sk., Pehlivanoğlu Sk., fulya, PAPATYA, Nilüfer Sk., Nihal Sk., Narlı Sk., MOLLA, Melike Sk., MEHMET AKİF, MALAZGİRT, Lale Sk., Kızılay Sk., KORUTÜRK, Kemaliye Sk., Karaman Sk., Kale Sk., Haluk İnay Çıkmazı Sk., Hacıhalil Bey Sk., Gönül Sk, Gökhan Sk., Fulya Sk., Durak Sokak, Deren Sokak, CÖMERT, Candan Sk., Burcu Sk., Başak Sk., Altıntaş Sk., Alaca Sk., Adacı Sk, Acar Sk., Abacı Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 10:00:30.563-2024-07-17 16:00:37.771 saatleri arasında İnönü; meridyen, DUYGU, Şanlı Sk., İsimsiz42, İsimsiz41, Eski Beycetepe Mvk., İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz30, Çetin Görgü Cad., İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, YANAL, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz8, Seyit Akman Sk., İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, TACİK, ULUDAĞ, GAZİ OSMAN PAŞA, Şimşek Sk., ŞERİF AYTAÇ, Ş.POLİS HALİL TAŞÇI, Şanlı Sk., İstikbal Sk., İREM, Çeçen Sk., ÇENGEL, ÇAKIR, YÜKSEL, YİĞİT, YAĞIZ, Tütün Sk., TURGUT ÖZAL, TUANA, TOMBULLAR, TEĞMEN OSMAN, Terzi Ahmet Sk., TAMER, Tacik Sk., Seyit Akman Sk., Sevinç Sk., Sercan Sk., Seray Sk., Sena Sk., OYA, Orkide Sk., NİSAN, Mustafa Sağlam Sk., Meridyen Sk., MEHMETÇİK, Mehmet Ali Engin Sk., Kırgız Sk., Kömür Sk., Kutup Sk., Kayın Sk., Kaptan Sk., KAMELYA, KADİFE, Hürrem Sk., Hasan Uyar Sk., Hançer Çk., HANÇER, Güçlü Sk., GÖKSU, Furkan Sk., Ferit Bey Sk., Ferhat Sk., EMİN ALİ ÖZGÜR, DUMLUPINAR, DOLUNAY, DAMLA, Büklüm Sk., Berkay Sk., Batın Sk., Azra Sk., Aslı Sk., Ardıç Sk., ARDA, Anka Sk., Alpay Sk., Akça Sk., AKAY, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 10:00:30.563-2024-07-17 16:00:37.771 saatleri arasında Hamidiye; İsimsiz35, Refik Şevket İnce Caddesi, Kale Sk., MÜMTAZ BAŞ, ÖĞ.FİKRİ ŞENGÜN, Gazi Osman Paşa Cad., İsimsiz2, GAZİ OSMAN PAŞA, ŞEHİTLİK, ÜRÜN, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ÖZDEMİRLER, Özdemirler Cd, ÖZBEK, Öncel Sk., Ölen Sk., ÇOBANOĞLU, Çiftçi Sk, Çamlıca Sokak, ÇAMLICA, Ziya Sk., Zeliha Sk., YENİ, Yakut Sk., YAHYA USLU, VEFA, Teğmen Faik Sk., TEĞMEN EDİP, SEHER, SAVAŞ, Refik Şevket Sk., Piyade Er Veli Yalazı Sk., Pazar Sk., OĞUL, MÜNEVVER, MEHMET AKİF, Kuğu Sk., KURAL, HİLAL, HALİL İBRAHİM UÇAR, Hakan Sk., Gülsemin Sk., GÜLENDAM, Gül Sk., Esma Sk., DR.SADIK AHMET, DEMİRCAN, Danışman Sk, Burçin Sk., Burçak Sk., Bezirgan Sk., BERRAK, BALDIRLAR, Bahadır Sk., Azari Sk., Asya Sk., ALKAN, ADALET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 10:00:30.563-2024-07-17 16:00:37.771 saatleri arasında Kozanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 10:00:30.563-2024-07-17 16:00:37.771 saatleri arasında Darkale; fulya, Kızılay Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 16:00:13.212-2024-07-17 17:00:21.031 saatleri arasında Turgutalp; BERGAMA, ALP, GAZİ OSMAN PAŞA, Kozanlı Cad., Kozanlı Cad., İsimsiz250, İsimsiz252, Bergama Cad., Hacı Halilbey Sk., MERCAN, ravza, Ilıca Mvk., Değirmenci Cad., Gümüş Sk., Şirin Sk., Sert Cad., DERE, DR.HÜSEYİN, , Akgün Sk, AKGÜN, Akkuş Sk., Alata Sk., ALKAN, Altun Sk., Anlı Sk., Arabacı Sk., Arafat Sk., ARAFAT, ARSLAN, Ata Sk., Atıcı Sk., Ayan Sk., Aydın Sk., Bahar Sk., Bahçe Sk., Bakırçay Sk., Balcı Sk., Barış Sokak, Bayrak Sk., Bayraktar Sk., Baytar Sk., Bayır Sk., Bayır Sk.İç Yolu, Başak Sk., Bedir Sk., BEYAZIT, CAMİİ, Can Sk., CEYLAN, Demirci Sk, Demirci Sk., Değirmen Sk., DİNÇER, Dr Hüseyin Çızmazı 1, Dr. Hüseyin Sk., Duman Sk., Dönerta Sk., EKİCİ, ELMAS, Emniyet Cd., Emre Sk., ERDAL, Fazilet Sk., Fener Sk., Gazi Sk., GEYİK, Gökalp Sk., Gökçe Sk., Göl Sk., Gönül Sk, HACI YAMAK, Hacıhalil Bey Sk., Hafız Halil Sk., Hendek S.K, Hilal Sk., Huzur Sk., ILICA, Kadı Sk., Kahraman Sk., KALENDER, Karanfil Sk., Karaoglan Sk, KAVAK, Kavas Sk., Kaya Sk., Kazak Sk., ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD., Kevser Sk., Kirişler Sk., KOCAAYAN, Konak Sk., KORUTÜRK, Koyutürk Sk., Kozanlı Cd., Kumsal Sk., Küçük Sl, Lale Sk., Lale Sokak, Menderes Sk., Mera Cd., Merdiven, Merve Sk., Mevlana Sk., Mevlana Sk. İç Yol, Mevlana Sokak İç Yolu, Nalbant Sk., NAMLI, Nur Sk., OKUL, Ormancı Sk., Pamukçu Sk., Park Sk., Patika, Pehlivan Sk., PİKNİK, Pınar Sk., Ravza Sk., RIFAT KARACA, Sancak Sk., Sarraf Sk., Savaştepe Soma Yolu, SAYGILI, Sağlık Sk., SELVİ, Sevgi Sk., ATATÜRK CAD., MÜCAHİT, Tuzcu Sk., TÜRKER, Türkmen Hoca Cad., Tüzel Sk., Uysal Sk., VEYSEL KARANİ, Yakut Sk., Yaman Sk., YASİN, YAVAŞ, Yunusemre Sk., Yıldırım Sk., Yıldız Sk., Zeytin Sk., Çalıcı Sk., Çam Sk., Çamlıca Sk., Çayır Sk., Çağlar Sk., Çağrı Sk., ÇEVİK, ÇEVİKTÜRK, ÇEVRE, Çiftlik Sk., ÇİMEN, Özben Sk., ÖZGEN, Özgür Sk., ÖZTÜRK, Öğ. Süleyman Bey Sk., İmam Hatip Lisesi Sk., İnal Sk., İnay Sk., İSMAİL ÇOBAN, İTİMAT, Kalender Sk., İşbilen Sk, Şanlı Sk., ŞHT.LEVENT KAYMAK, ŞEHİTLİK, Şifa Sk., ENES, ELİF, SEFA, AKABE, EN YAPI GRUP (TOKİ SİTE YOLU), KÖSE, SERT, RESUL, İsimsiz71, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz102, İsimsiz104, İsimsiz129, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz136, İsimsiz138, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz146, İsimsiz147, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz153, İsimsiz154, İsimsiz157, İsimsiz159, İsimsiz160, İsimsiz162, İsimsiz168, İsimsiz170, İsimsiz171, İsimsiz172, İsimsiz173, İsimsiz175, İsimsiz185, İsimsiz187, İsimsiz189, İsimsiz198, İsimsiz199, İsimsiz201, İsimsiz202, İsimsiz204, İsimsiz247 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 16:00:13.212-2024-07-17 17:00:21.031 saatleri arasında Karamanlı; fulya, Pehlivanoğlu Sk., , Abacı Sk., Acar Sk., Adacı Sk, Alaca Sk., Altıntaş Sk., Başak Sk., Burcu Sk., Candan Sk., CÖMERT, Deren Sokak, Durak Sokak, Fulya Sk., Gökhan Sk., Gönül Sk, Hacıhalil Bey Sk., Haluk İnay Çıkmazı Sk., Kale Sk., Karaman Sk., Kemaliye Sk., KORUTÜRK, Kızılay Sk., Lale Sk., MALAZGİRT, MEHMET AKİF, Refik Şevket Sk., Söğüt Sk., TATLI, Tunç Sk., Yamanlar Sk., Yarış Sk., Yokuş Sk., Zarif Sk, Zeytinli Sk., Çevik Sokak, Öğ. Süleyman Bey Sk., Şehit Haluk İnay Cd., ŞULE, Kızılay Küme Evleri, İsimsiz4, İsimsiz5, Melike Sk., MOLLA, Narlı Sk., Nihal Sk., Nilüfer Sk., PAPATYA, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, Darkale SK., İsimsiz27, İsimsiz28, Burcu, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, Refik Şevket İnce Cad., İsimsiz37, MÜMTAZ BAŞ, MERCAN, Gülistan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 16:00:13.212-2024-07-17 17:00:21.031 saatleri arasında Darkale; Kızılay Küme Evleri, fulya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 16:00:13.212-2024-07-17 17:00:21.031 saatleri arasında Kozanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 16:00:13.212-2024-07-17 17:00:21.031 saatleri arasında Hamidiye; , ADALET, ALKAN, Asya Sk., Azari Sk., Bahadır Sk., BALDIRLAR, Bezirgan Sk., Burçak Sk., Burçin Sk., Danışman Sk, DEMİRCAN, DR.SADIK AHMET, Esma Sk., Gül Sk., GÜLENDAM, Gülsemin Sk., Hakan Sk., HALİL İBRAHİM UÇAR, HİLAL, Kuğu Sk., MEHMET AKİF, MÜNEVVER, OĞUL, Pazar Sk., Piyade Er Veli Yalazı Sk., Refik Şevket Sk., TEĞMEN EDİP, Teğmen Faik Sk., VEFA, YENİ, Zeliha Sk., Ziya Sk., ÇAMLICA, Çamlıca Sokak, Çiftçi Sk, Ölen Sk., Öncel Sk., ÖZDEMİRLER, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ÜRÜN, ŞEHİTLİK, GAZİ OSMAN PAŞA, İsimsiz2, Gazi Osman Paşa Cad., ÖĞ.FİKRİ ŞENGÜN, MÜMTAZ BAŞ, Kale Sk., Refik Şevket İnce Caddesi, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 16:00:13.212-2024-07-17 17:00:21.031 saatleri arasında İnönü; , AKAY, Anka Sk., ARDA, Ardıç Sk., Aslı Sk., Batın Sk., Büklüm Sk., DOLUNAY, DUMLUPINAR, EMİN ALİ ÖZGÜR, Ferhat Sk., Ferit Bey Sk., GÖKSU, Güçlü Sk., HANÇER, Hançer Çk., Hasan Uyar Sk., Hürrem Sk., KADİFE, KAMELYA, Kayın Sk., Kutup Sk., Kömür Sk., Mehmet Ali Engin Sk., MEHMETÇİK, Meridyen Sk., Mustafa Sağlam Sk., NİSAN, Orkide Sk., OYA, Sena Sk., Seray Sk., Sercan Sk., Sevinç Sk., TAMER, TEĞMEN OSMAN, TUANA, TURGUT ÖZAL, Tütün Sk., YAĞIZ, YİĞİT, YÜKSEL, ÇAKIR, Çeçen Sk., İREM, İstikbal Sk., Ş.POLİS HALİL TAŞÇI, ŞERİF AYTAÇ, Şimşek Sk., GAZİ OSMAN PAŞA, ULUDAĞ, TACİK, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, YANAL, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Çetin Görgü Cad., DUYGU, meridyen, Ortanca Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-17 2024-07-17 16:00:13.212-2024-07-17 17:00:21.031 saatleri arasında Namazgah; ADALET, Yazar Sk., ZÜBEYDE HANIM, İlke Sk., Piyade Er Veli Yalazı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.