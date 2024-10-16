17 yaşındaki Aleyna'yı ölüme sürüklemişti... Gökhan Argın'ın 'müebbet' cezası onandı
Iğdır’da üç yıl önce 17 yaşındaki Aleyna Ağgül’ü intihara sürükleyen iş insanı Gökhan Argın için müebbet cezası Yargıtay tarafından onandı.
Iğdır’da apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan Aleyna Ağgül’ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın’a verilen müebbet hapis cezasına avukatların yaptığı itiraz reddedilmişti.
Erzurum Bölge İstinaf Mahkemesinde ’tutukluluğun devamı’ kararı çıkmış dosya Yargıtay’a taşınmıştı. Yargıtay, Gökhan Argın hakkında verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Aleyna Ağgül’ün erkek arkadaşının babası olan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Argın, Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Cebir ve tehdit kullanarak intihara yönlendirme" suçundan müebbet, "Kasten yaralama" ve "Şantaj" suçlarından ise 2 yıl 4 ay hapis ve 10 bin lira para cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
Yargıtay 1. Ceza Dairesi verilen cezayı oyçokluğuyla onadı. Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021’de "Ölümümün tek sebebi Gökhan Argın’dır. Gökhan bir tecavüzcü" yazılı bir not bırakarak yaşadığı apartman katından atlayarak hayatını kaybetmişti.
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