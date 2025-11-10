17 yaşındaki çocuk arazi kavgasında yaralandı: Yaşamını yitirdi!

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı.

Bozdere kırsal Mahallesi'nde yaşayan iki kardeşin arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşadığı tartışmaya çocukları da katıldı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Erol Çelik, Yusuf Ç., Samet Ç. ve Doğan Ç. yaralandı.

Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 17 yaşındaki Erol Çelik, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa merkeze sevk edildi.

Yaralı, getirildiği hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisi ise hastanede devam ediyor.