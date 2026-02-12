Cumhuriyet Gazetesi Logo
17 yaşındaki çocuk tartıştığı üvey babasını av tüfeğiyle öldürdü!

17 yaşındaki çocuk tartıştığı üvey babasını av tüfeğiyle öldürdü!

12.02.2026 14:53:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
17 yaşındaki çocuk tartıştığı üvey babasını av tüfeğiyle öldürdü!

Çanakkale'de üvey oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan 37 yaşındaki Emrullah Çiloğlu, hayatını kaybetti. Şüpheli Y.S.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Biga ilçesine bağlı Kocagür köyünde yaşayan Emrullah Çiloğlu (37) ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmaya Emrullah Çiloğlu'nun üvey oğlu Y.S.A. (17) da dahil oldu. Y.S.A. annesiyle kavga eden Çiloğlu'na evdeki av tüfeğiyle ateş etti.

Olayı duyanların ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çiloğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çiloğlu'nun cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi. Şüpheli Y.S.A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İlgili Konular: #çanakkale #silahlı saldırı #Baba

İlgili Haberler

21 yaşındaki genç, babasının otomobilinde ölü bulundu
21 yaşındaki genç, babasının otomobilinde ölü bulundu Bilecik'te 21 yaşındaki genç, babasına ait otomobilde ölü bulundu.
Babasının ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle üvey oğul tutuklandı
Babasının ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle üvey oğul tutuklandı Aydın'ın Efeler ilçesinde üvey oğlu ile tartıştığı esnada kalbi duran Nurettin Aslıhan hayatını kaybederken, adliyeye sevk edilen S.K. "Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Babasını dövüp görüntüleri amcasına gönderdi: 'Gurur duy yeğeninle'
Babasını dövüp görüntüleri amcasına gönderdi: 'Gurur duy yeğeninle' Konya’da babası Selahattin Ü.’yü darbettiği anların videosunu kaydederek amcasına gönderen Yakup Ü., tutuklandı. Selahattin Ü.’nün, daha önce eve sık sık alkollü gelerek evli olduğu Ü.Ü.’ye karşı şiddet uyguladığı ve defalarca hakkında işlem yapıldığı bildirildi.