Babasını dövüp görüntüleri amcasına gönderdi: 'Gurur duy yeğeninle'

Selçuklu ilçesinde geçen çarşamba günü dehşet bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; eve alkollü gelen babasını darbeden Yakup Ü., o anları cep telefonuyla kayda aldı. Yakup Ü. daha sonra görüntüleri, Kocaeli’nde yaşayan amcası Bayram Ü.’ye gönderdi.

Yakup Ü., videoda evin bir odasında yerde yatan Selahattin Ü.’yü darbederken, “Bak babamı dövüyorum oh. Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak” dediği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Tepki çeken görüntülere ilişkin çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakup Ü.’yü gözaltına aldı. İfadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen Yakup Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BABA HAKKINDA EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI GEREKÇE İŞLEM YAPILMIŞ

Akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle yüzde 53 oranında engelli raporu bulunan Selahattin Ü.’nün, daha önce eve sık sık alkollü gelerek evli olduğu Ü.Ü.’ye karşı şiddet uyguladığı ve defalarca hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.